Con Guido Pella, el equipo argentino comienza la puesta a punto pensando en Bielorrusia

Con la presencia del bahiense Guido Pella (82º), el equipo argentino de Copa Davis comienza mañana los entrenamientos de cara a la serie del fin de semana ante Bielorrusia en el Buenos Aires Lawn Tennis, válida por los playoffs de reclasificación rumbo al Grupo Mundial.

El combinado nacional, también integrado por Diego Schwartzman, Federico Coria, Horacio Zeballos y Máximo González, afrontará mañana una jornada en doble turno en el complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo, bajo las órdenes de Gastón Gaudio, capitán del team, y de su ayudante Gustavo Marcaccio.

Argentina es el gran favorito en la serie a jugarse el sábado desde las 11 (dos partidos de singles) y el domingo también desde las 11 (el dobles y luego los dos singles restantes) por la diferencia de jerarquía entre sus tenistas y el equipo de juveniles que traerán los bielorrusos, afectados por las bajas de sus principales raquetas.

En ese contexto, el elenco nacional estará liderado por el "Peque" Schwartzman, 15º en el ranking mundial, y acompañado por Pella (82), en su vuelta a la Davis tras ausentarse en marzo del año pasado, el rosarino Coria (61), en el mejor momento de su carrera, y una pareja de dobles fuerte.

En el doble sobresale el marplatense Horacio Zeballos, séptimo en el ranking mundial de la especialidad, bien acompañado por el tandilense "Machi" González, 25to en el escalafón de duplas.

