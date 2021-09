Los internos de las cárceles votan con boleta única

Mientras distintas fuerzas políticas plantean la necesidad de ir a un esquema de boleta única en las elecciones argentinas, para evitar problemas con las boletas partidarias debido a las reiteradas denuncias de robos e inconvenientes en el conteo, en las cárceles de nuestro país sí se aplica este sistema.

En esa boleta el elector marca a quién elige. Los detenidos solo sufragan para las postulaciones nacionales y lo hacen por el distrito de su último domicilio a pesar de que esté en una cárcel de otra provincia. La elección es de 8 a 18 horas, con agentes del servicio penitenciario o docentes que dan clases en esa cárcel como autoridades de mesa y la posibilidad de que los partidos políticos designen fiscales.

Terminada la elección no hay recuento de votos en cada mesa. La urna con los sobres se envía de la cárcel a la Cámara Electoral que es la encargada de hacer esa tarea.

"El derecho electoral constituye una expresión política legítima para que el colectivo de condenados privados de libertad no quede excluido de todo tipo de participación democrática. Resulta necesario poner fin a la situación de restricción del derecho electoral de los condenados, si se desea la construcción de una sociedad global, democrática, inclusiva y garante de la plena efectividad de los derechos humanos", sostuvo la Procuración Penitenciaria de la Nación, el organismo que vela por los derechos de los detenidos,

Un ejemplo de las denuncias por problemas con las boletas partidarias quedó expuesto hoy con un posteo del prosecretario del Senado de la Nación, el bahiense Juan Pedro Tunessi (UCR): "¡Qué pena la competencia desleal! Me llama poderosamente la atención cómo rompen la boleta de Facundo Manes y las esconden. No quiero acusar a nadie pero me parece que algunos están nerviosos".

Que pena la competencia desleal! Me llama poderosamente la atención cómo rompen la boleta de @ManesF y las esconden. No quiero acusar a nadie pero me parece que algunos están nerviosos — Juan Pedro Tunessi (@Tunessi) September 12, 2021

Durante las PASO votarán 57.672 presos (sobre un total de 92.161 personas detenidas), entre ellos 366 jóvenes de 16 y 17 años que están alojados en institutos de menores. Será en las 301 cárceles que hay en todo el país.

Los presos en Argentina votan desde el 2007, siempre y cuando no tengan condena firme y permanezcan en cárceles, ya que quedan fuera de esta oportunidad los que se alojan en comisarías, escuadrones de fuerzas de seguridad o quienes gozan de prisión domiciliaria. Antes los detenidos estaban dentro de las personas que el Código Nacional Electoral y el Código Penal excluía del sufragio. (Infobae y La Nueva.)