¿Qué le contestó Esmeralda Mitre a la vicepresidenta tras ser nombrada en su discurso?

La vicepresidenta Cristina Kirchner nombró hoy a la actriz Esmeralda Mitre durante el acto en Tecnópolis que encabezó para cerrar la campaña del Frente de Todos junto al presidente Alberto Fernández.

La titular del Senado hizo alusión a la hija del exdirector del diario La Nación Bartolomé Mitre durante su discurso al lanzar críticas contra la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal.

"Me enteré del departamento de Vidal en la Recoleta por una rubia, una rubia que si este país fuera una monarquía ella sería no menos que duquesa", resaltó Cristina Kirchner en referencia a Esmeralda Mitre, quien había ironizado públicamente sobre la mudanza de la ex gobernadora al barrio llamado "La isla", la zona más cara de la Ciudad de Buenos Aires.

"Pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta", subrayó la ex presidenta.

Luego llegó la respuesta de parte de la actriz, quien se refirió a través de sus redes sociales a lo dicho por la vicepresidenta.

"Gracias #vicepresidenta @CFKArgentina por sus cálidas palabras ♥️. #porunpaissingrieta", publicó Esmeralda Mitre en su cuenta de Twitter.

Días atrás, la artista había pedido que Vidal explicara cómo había hecho para pasar de vivir en Morón a la exclusiva zona de la Ciudad de Buenos Aires en solo tres años.