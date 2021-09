Sanz apuntó al PRO por "invisibilizar" a Manes con su "aparato de infraestructura de campaña"

El expresidente de la UCR Ernesto Sanz acusó al PRO de "invisibilizar" al precandidato a diputado nacional de Juntos en la Provincia de Buenos Aires Facundo Manes con su "aparato de infraestructura de campaña" y lamentó que en la campaña se vio "frivolidad y desapego con la realidad" por parte de algunos postulantes.

"Es absolutamente cierto que el aparato del PRO en infraestructura de campaña, mediática, lo que se denominan los fierros, nos cuadriplica. Pero en el contacto con la gente, en el mano a mano, en los actos, en los eventos, en las actividades, en la calle, Manes está ganando y muy bien", sostuvo el exsenador nacional.

El mendocino señaló que "la pregunta del millón es si el día de la verdad, domingo 12 de septiembre, va a valer más el aparato, la plata, la infraestructura, las ganas y la intención de invisibilizarlo a Manes en todo sentido o si va a ganar la gente con su voto, que es lo que está expresando hoy en la calle".

E insistió: "No hay plata en el mundo, no hay campaña mediática, no hay intención de invisibilizar al adversario que valga cuando la gente va al cuarto oscuro y vota. En esa a Manes le está yendo muy bien y eso es lo que preocupa (al PRO)".

Al ser consultado sobre la presencia del expresidente Mauricio Macri en la campaña, Sanz consideró que "lo está usando el PRO en algunos lugares, en internas con el radicalismo, para fidelizar a sus votantes. Es una herramienta".

"El PRO, preocupado por este avance del radicalismo, sale en esta última instancia a tratar de fidelizar su voto tradicional (en la derecha). El radicalismo busca otro voto", señaló el ex legislador nacional.

En ese sentido, el cordillerano explicó que el rol de la UCR es "equilibrar los tantos" en Juntos por el Cambio para "fomentar un debate ideológico dentro de la coalición". Al analizar esa situación, indicó que en 2015 "Cambiemos fue una coalición electoral, que después durante la gestión de Macri pasó a ser una coalición parlamentaria", por lo que "ser una coalición de Gobierno es una asignatura pendiente" para 2023.

Por otra parte, Sanz se quejó de que en la campaña se vio "cierta frivolidad o desapego con la realidad", en alusión a los dichos de la postulante del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz respecto a que "en el peronismo siempre se garchó", aunque aclaró que "hay algunos candidatos que hacen mucho esfuerzo por llevar la campaña hacia un debate argumentativo de ideas".

"Cuando ves semejante distancia entre un tema que se habla y el que se debiera hablar eso es una grieta mucho más profunda que cualquier otra", expresó.

Finalmente, el mendocino manifestó su apoyo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la interna por el Comité Nacional de la UCR, lugar por el que también intentará pelear el senador nacional Martín Lousteau: "Tenemos una historia de lucha juntos. Si él decide postularse para presidente del radicalismo, lo voy a acompañar". (NA)