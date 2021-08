Heller: "El objetivo para estas elecciones es tener una mayoría parlamentaria propia"

El diputado nacional y precandidato a renovar su banca por el Frente de Todos Carlos Heller sostuvo hoy que el "objetivo" que tiene el oficialismo en las próximas elecciones es "tener una mayoría parlamentaria" que permita "avanzar con mayor profundidad en leyes que el país necesita".

"Nuestro objetivo es crecer en nuestra representación parlamentaria. Hoy no podemos aprobar ninguna ley sin acordar con otras fuerzas. Hoy no podemos tener ni quorum propio. Para un gobierno eso es una debilidad", resaltó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en una entrevista con NA.

Para el economista y titular del Banco Credicoop es "legítimo" que el oficialismo aspire a "tener una mayoría parlamentaria" propia, lo que permitiría, entre otras cosas, aprobar una reforma del Consejo de la Magistratura y así facilitar el nombramiento de un nuevo procurador general.

"En la Ciudad, vencen mandato tres diputados nuestros. Una aspiración legítima es que entren cinco", destacó el presidente del Partido Solidario. A continuación, los principales pajes de la entrevista:

- ¿Es un reconocimiento a su labor haber sido incluido nuevamente como candidato a diputado nacional?

- Voy por mi cuarto mandato en Diputados. Mi actividad pública tanto en la Cámara como dirigente cooperativista está a la vista. Sin dudas, en los últimos dos años la trascendencia de los temas que tratamos desde la presidencia de la comisión de Presupuesto desde luego pesa a la hora de evaluar quiénes

ameritamos continuidad y quienes no. No tengo ningún interés material es ser diputado. Mi sueldo de diputado lo dono al Hospital Garrahan. Sino tendría dos remuneraciones y éticamente no me sentiría cómodo. Para mí es todo compromiso y militancia.

- ¿Va a continuar en la presidencia de la comisión?

- No es una decisión mía. Si las autoridades de mi bloque y las autoridades de la Cámara están conformes y me vuelven a proponer voy a aceptar gustoso y me voy a sentir orgulloso orgulloso. No es un tema de pelear cargos. Yo nunca peleé por un cargo.

- ¿Con qué mensaje se va a diferenciar el Frente de Todos respecto de otras alternativas electorales?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

- Nosotros tenemos que ser propositivos. Esencialmente lo que la gente quiere escuchar es la propuesta para adelante y nosotros como Gobierno tenemos la responsabilidad de transmitir claridad a la ciudadanía de lo que vamos a hacer. Así como tenemos que ayudar a que confíe en que no va a haber devaluación, por ejemplo. Desde el vamos dijimos que hay que defender el trabajo argentino, facilitar el consumo local, defender a las pymes, a

las economías regionales, que los salarios le gane a la inflación.

- Esto último no viene sucediendo...

- Lógico. Eso es una cuestión que está pendiente. Uno no se puede olvidar que este Gobierno asumió y a los tres meses tuvo la pandemia. La primera pandemia fue el Gobierno de Macri y la segunda la sanitaria. De pronto te encontraste con un Estado que estaba fundido y que tuvo que volcar recursos porque no había camas, no había respiradores, salas de terapia intensiva. Desde luego que hay una demora en atender algunas de esas cuestiones

porque hubo prioridades como tratar de achicar al máximo posible los efectos de la pandemia.

- Se votó un presupuesto con una inflación del 29%, y salarios y jubilaciones por encima. El pronóstico no se cumplió...

- Sí. ¿Qué pasó? El gasto público se mantuvo dentro de lo estipulado. Los ingresos fiscales aumentaron. El tipo de cambio se mantuvo. Las tarifas estuvieron congeladas prácticamente. El costo fiscal de financiamiento de las empresas bajó notablemente. Con todas las variables ordenadas los precios

igual aumentaron y eso llevó a que se reabrieran las paritarias.

- ¿Cuál es el objetivo del oficialismo a nivel nacional en estas elecciones?

- Nuestro objetivo es crecer en nuestra representación parlamentaria. Queremos tener un mayor peso propio en el Parlamento para tener la posibilidad de avanzar con mayor profundidad en leyes que el país necesita. Hoy no podemos aprobar ninguna ley sin acordar con otras fuerzas Hoy no podemos

tener ni quorum propio. Para un gobierno eso es una debilidad. Es legítimo que aspiremos a tener una mayoría parlamentaria que nos de margen para poder avanzar en políticas de igualdad social, de distribución de la riqueza, y en todo lo que hace al bienestar de la gente. O para que si hay procurador provisorio hace tantos años tomemos las decisiones necesarios para poder tener un procurador definitivo.

- ¿Y el objetivo específico en la Ciudad?

- En la Ciudad, vencen mandato tres diputados nuestros. Una aspiración legítima es que entren cinco. Esta es una elección legislativa pero hacia 2023 nosotros queremos que la Ciudad tenga un Gobierno de otro signo. (NA)