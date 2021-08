Ya se conoce el nombre de la ganadora del 0km en Monte Hermoso

Con el número 5.311, la vecina Marcia Susana Menna fue la ganadora del automóvil cero kilómetro que el municipio de Monte Hermoso sorteó entre todos las personas vacunadas contra el coronavirus hasta el 30 de julio pasado.

La ganadora, de 29 años de edad y madre de dos niñas, accederá al vehículo en los próximos días, después de cumplimentar los trámites correspondientes.

El sorteo se llevó a cabo esta mañana en el Centro de Convenciones, y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Hernán Arranz; de su par de Salud, Jorge Busca, y del escribano Hugo Alvarez Bayón. De él participaron los 6.343 habitantes del balneario, de 18 años en adelante, que habían sido inoculados hasta el fin del mes pasado.

Previamente, Busca había mostrado muy conforme con cantidad de población que se ha vacunado en el distrito, y destacó que Monte Hermoso tiene casi el 100 por ciento de los mayores de 60 años ya inmunizados contra el COVID-19.

“Hemos tenido una gran respuesta por parte de la gente: al principio fue un poco reticente, pero con el correr del tiempo y mientras iba creciendo la confianza, empezaron a vacunarse cada vez más”, señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Además, destacó que la iniciativa de sortear un Chevrolet Onix cero kilómetro se tomó, sobre todo, porque había entre los jóvenes un nivel de contagio muy importante, buscando incentivar la vacunación.

“Fue muy positiva, sobre todo por la afluencia a los vacunatorios que tuvimos en las dos semanas siguientes a partir de la decisión”, sostuvo.

Busca reconoció que, en la actualidad, el nivel de contagios diarios sigue siendo importante, con un promedio de 10, “muchos de los cuales ya tienen una o dos dosis”.

“La mayoría de ellos transita la enfermedad con un cuadro leve. Pero esto también nos dice que hay una cuestión de relajación, y que tenemos que seguir fortaleciendo el uso del barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social”, manifestó.

“La vacuna no hace que la gente no se contagie, sino que no se enferme en forma grave. Tenemos una mortalidad muy baja, de solo 11 casos desde que comenzó la pandemia, y debemos seguir luchando para no tener más

Por último, pidió que quienes aún no se vacunaron, lo hagan lo antes posible.

“En agosto se darán segundas dosis para todos los que faltan. Vacunándose es la única manera de vencer esto y llegar al verano libres de enfermedad”, concluyó.