Uset: "Nuestra lista es experiencia y compromiso"

Natalia Miguel

De cara a las elecciones primarias, el intendente rosaleño Mariano Uset destacó que el acuerdo (entre Pro y UCR) "es el resultado de los años que venimos trabajando en equipo, con apertura y participación en el gabinete y en el Concejo Deliberante".

"Esto no ha cambiado y una vez más y frente a un nuevo escenario electoral, tenemos una propuesta de consenso".

"Lamentablemente esto no pudo darse a nivel seccional y nos toca a los rosaleños defender una lista que nos aseguraría contar con una representación legislativa en el Congreso de la Provincia", dijo.

Sobre las designaciones a precandidatos a concejales, sostuvo que la situación general es muy difícil, más allá del gravísimo panorama económico, la pandemia, la justicia, las instituciones, la corrupción, los privilegios, la banalización de las principales problemáticas sociales y un desánimo generalizado, "lo cual nos obliga a ganar estas elecciones, pero también y más importante aún, a contar con representantes con valores y mucha experiencia en gestión política".

"Esto quedó claramente expresado en una lista que encabeza el actual presidente del CD (Nicolás Aramayo), quien ha venido demostrando una gran capacidad de diálogo con todos los sectores políticos para llegar al consenso".

En segundo lugar, si bien Encarnación Quiroga no viene del sector político partidario, "lleva 15 años abordando una de las políticas más importantes de nuestro distrito como lo es la 'protección de los derechos de las víctimas de violencia de género' desde la ONG Manos Entrelazadas".

"Pero podemos seguir porque estamos orgullosos de una lista con mucha experiencia, con el actual concejal y presidente de comisión de Obras, Néstor Martínez, quien presidió y forma parte de la Cámara de Reparaciones Navales, una de las actividades económicas que mayor mano de obra moviliza en el sector privado; Andrea Vogel, actual presidenta del Consejo Escolar, Mariano Dello Russo, ex director local de la ANSES; Constanza Miguel, quien encabezó desde Punta Alta una trascendente campaña en pro de la Ley de Adopción; Javier Mussini, empresario y fomentista; Constanza Viarenghi, joven emprendedora de la Comunicación; y Ramón Silva, fomentista y representante de la cultura barrial de Nueva Bahía Blanca. No tomamos ningún riesgo y nuestra lista es experiencia y compromiso".

Ese mismo espíritu de la lista de concejales, sostuvo que también se ve reflejado en una lista seccional, con Abigaíl Gómez, quien sumó experiencia en el HCD, luego 6 años al frente de la Secretaría de Gobierno de esta gestión y con una vasta formación profesional en política y gestión pública dentro y fuera del país.

En cuanto a los pilares del mensaje político de esta gestión, dijo que en Rosales han sido años de crecimiento en obras, modernización, salud, cultura, deporte, turismo, nuevos derechos y oportunidades para estudiantes, trabajadores, comerciantes y emprendedores. "Tenemos que continuar en esta línea".

"Enfrentamos una dolorosa pandemia con un Estado Municipal presente, que no dejó de trabajar un solo día y siguió dando respuesta en todos los temas, más allá de la agenda COVID".

"Se sumó el acompañamiento de nuestros concejales, su capacidad de diálogo y compromiso diario, más allá de las sesiones establecidas. Los vecinos conocen a nuestros concejales y también a quienes hoy se incorporan en la lista que proponemos, porque siempre estuvieron cerca y disponibles".

Al referirse a la mayoría que el actual gobierno mantiene en el CD, expresó que "no sería relevante hablar de mayoría si el diálogo fuese un valor compartido por todos. Siendo minoría, me tocó enfrentar denuncias por invertir 8 millones en Salud por encima de lo presupuestado y nos trajo serias dificultades. Tuve que ver como perdíamos oportunidades por demorar convenios altamente provechosos para el distrito, obras, viviendas y adhesiones a leyes como la de responsabilidad fiscal, que agrega transparencia a esta y a las gestiones que me sucedan".

"Por años, parecía que les divertía que seamos minoría. Hoy, ejercemos una mayoría responsable y seguimos buscando diálogo, desde ese lugar. Perderla sería un grave retroceso y ya vimos, estos años, lo que significa volver al pasado. Tengo la tranquilidad que usamos una mayoría para ser céleres y dinámicos, según las necesidades del distrito", enfatizó Uset.

En cuanto a cuáles serían los temas, de acuerdo a su opinión, que tendrán en cuenta los votantes a la hora de emitir su sufragio, el intendente respondió: "La situación económica devenida de la escalada inflacionaria para la que no hay paritaria ni ajustes de jubilaciones que la mitiguen, la pérdida de oportunidades de trabajo ante la falta de inversores interesados y un desánimo generalizado ante el avance sobre la justicia, las libertades y los valores, que hicieron grande a este país, como son el respeto, la educación y el trabajo".

"Por ahora, creo que no se visibiliza la problemática de la educación, en principio porque hemos visto el esfuerzo que hacen los docentes por ajustarse a los vaivenes establecidos por el gobierno. En educación el éxito o el fracaso se cobra o se paga a futuro. Luego de un año y medio donde la educación no estuvo entre las esencialidades tan contradictorias que hoy quedaron expuestas, seguramente nos tocará asumir consecuencias que comprometerán el futuro mediato de la Nación en su conjunto".