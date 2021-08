Olimpo lo ganaba de "taquito", pero el corazón de Tiro nunca dejó de latir

Al finalizar el primer tiempo Tiro Federal estaba en terapia intensiva, y con respirador. Era un 0-3 contundente en ante un equipo de "pibes" -sacando al neuquino Lucas Argüello, que jugó de titular tras recuperarse de una rotura de ligamento de su rodilla derecha- que se floreaban en el Onofre Pirrone.

La síntesis de la superioridad de los dirigidos por Gastón Sancho fue la tercera conquista aurinegra, donde un contragolpe letal, tras una jugada preparada de Tiro que salió mal, y una secuencia de buenos pases que desencadenó en el gol de taco de Iván Tello, el segundo de su cuenta personal.

En una palabra, Olimpo lo "ganaba de taquito", porque fue superior y mostró contundencia.

Pero el orgullo de los locales quedó tocado y en el entretiempo se juramentaron revertir la imagen.

Una serie de factores también contribuyeron a lo que parecía imposible, rescatar un punto y salvar las ropas.

La prematura salida de Arüello -el mejor estandarte del medio aurinegro-, la expulsión de Ezequiel Bleille -a los 8 minutos del segundo tiempo-, el error del golero Gabriel Sanhueza en el segundo grito de Tiro y el penal sancionado a instancias del primer asistente Mario Benevento hicieron posible lo imposible y el partido terminó 3-3.

Las claves

Las intensidad de los chicos de Olimpo en la primera fracción. El orden lo estableció Argüello con su experiencia, pero los chicos presionan, ganan y se tornan peligrosos con el balón en su poder.

Tiro regaló espacios, estuvo lento en el fondo y pagó caro cada vez que falló en defensa. Fueron tres goles, pero pudieron haber sido más.

La reacción en el complemento. Con uno más y los cambios implementados por Fabián Tuya el aurivioleta fue a la carga y consiguió su premio. Sin Arguello en cancha, Olimpo perdió equilibrio y, encima, la roja a Bleille (primero por hablar y luego por una falta fuerte) lo condicionó.

Hubo protestas de Sancho que también le valieron la expulsión, aunque a juzgar por lo acontecido no hubo carga sobre el arquero en el tanto de Mancinelli y existió la mano de Federico Velázquez en el penal sancionado a instancias del primer asistente.

Los goles

1-0. 12m. Un pase de Argüello de larga distancia contó con la complicidad de Alex Muzi, quien engañó, con un movimiento de caderas, a Sebastián Mancinelli. La pelota siguió su curso e Iván Tello, entrando por atrás de ambos quedó perfilado para dejar sin reacción al golero Bruno Arias.

2-0. 20m. Tremendo derechazo de Agustín Seisdedos, quien recibió en posición de "7", avanzó sin oposición -Medina nunca la salió al cruce- y le pegó con un "fierro" arriba, sorprendiendo al arquero tirense.

3-0. 44m. Argüello encabezó el contragolpe con un pase cruzado para la corrida de Tello, quien amagó a patear y abrió el esférico hacia el sector derecho. Seisdedos devolvió gentileza con un toque rasante al medio y el propio Tello la calzó de taco descolocando por completo a Arias.

3-1. 65m. El lurense Facundo Germani se inspiró en una diagonal de izquierda a derecha y cuando encontró los espacios despachó un derechazo abajo, desde 30 metros, que entró pegadito al palo derecho de Sanhueza.

3-2. 79m. Un tiro libre ejectuado por el "Vincha" Matías Medina sorprendió a Sanhueza, quien en su afán por retroceder para bajar el balón, dio un rebote inesperado -se le escapó la pelota de las manos- que aprovechó Sebastián Mancinelli a centímetros de la raya de sentencia.

3-3. Mano de Velázquez cuando achicó, junto con Sanuheza, para evitar un centro que traía peligro. El asistente se la indicó a Márquez, quien marcó la pena máxima. Sanhueza le tapó el remate a Germani, pero el rebote le quedó al interminable Armando Mondelo. Zurdazo arriba, al ángulo superior derecho y a cobrar.

El árbitro

Hubo jugadas finitas que caldearon los ánimos. Algunas piernas fuertes de los jugadores locales pasaron por alto, aunque cuando se decidió a amonestar no perdonó. Se le reclamó falta sobre Sanhueza en el segundo gol de Tiro -no se aprecia carga sobre el mismo-, pero el error fue del arquero por no contener el balón. Y en el penal contó con la colaboración de Benevento.

En el final se "pìcó", pero no pasó a mayores porque los técnicos y sus ayudantes, de ambos planteles, separaron a los jugadores.

La síntesis

TIRO FEDERAL (3)

B. Arias 4

S. López 5

Mancinelli (c) 6

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

S, Fernández 5

Medina 7

Menna 5

Gil 4

Damiani 5

Llanos 4

Schmidt 5

Germani 7

DT: F. Tuya

OLIMPO (3)

Sanhueza 4

Zubeldía 4

Clemente 5

F. Aguirre 6

Bleille 4

Palavecino 5

Argüello 7

IVAN TELLO 8

Tormann 5

Muzi 6

Seisdedos (c) 7

DT: G. Sancho

PT. Goles de I. Tello (O), a los 12 y 44m.; y Seisdedos (O), a los 20m.

ST. Goles de Germani (TF), a los 20m., Mancinelli (TF), a los 34m. y Mondelo (TF), a los 43m. A los 43m. Sanhueza (O) le contuvo un penal a Germani (TF).

Cambios. 45m. Fontán (5) por Gil y Coronel (5) por Llanos; 60m. San Martín (5) por Schmidt y Mondelo (7) por S. Fernández; y 74m. Madarieta por Damiani, en Tiro Federal; 45m. Parra (4) por Argüello, 67m. Velázquez por Muzi y 73m. Campos por Tello, en Olimpo.

Incidencias. A los 8m. del segundo tiempo fue expulsado Ezequiel Bleille (O) y a los 41m. vio la roja Gastón Sancho, DT de Olimpo.

Árbitro. Fernando Márquez (6).

Cancha. Tiro Federal (buena).