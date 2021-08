Un incendio destruye el centro de Greenville, en el norte de California

Un incendio destruyó el centro de Greenville, un pequeño pueblo localizado en el norte de California, en Estados Unidos, después de que las autoridades aconsejaran a los residentes evacuar sus hogares, según se informó hoy oficialmente.

La comunidad de Greenville fue azotada por el fuego luego de que los vientos de hasta 56 kilómetros por hora avivaran las llamas y empujaran el incendio, que fue denominado Dixie, en esa dirección.

La oficina del jefe comunal del condado de Plumas, donde se encuentra Greenville, emitió una orden de evacuación para que los cerca de 2.000 residentes de Chester abandonaran la zona, informó la agencia de noticias AFP.

El incendio Dixie calcina los bosques del norte de California desde mediados de julio, un efecto más de la crisis climática que provocó un calor sofocante y una alarmante sequía, indicaron las autoridades.

"Si te quedaste debes evacuar hacia el este ¡inmediatamente! Si no puedes evacuar y te ves amenazado por el fuego y puedes llegar a salvo, ¡refúgiate en el campo de béisbol del instituto de Chester!", indicó la oficina del alcalde antes de que las llamas tomaran el centro de Greenville.

En una segunda advertencia en las redes sociales, se añadió: "¡Si todavía estás en el área de Greenville, estás en peligro inminente y debes irte ahora! Si te quedas, es posible que los socorristas no puedan asistirte".

Jake Cagle, del servicio forestal estadounidense, comentó que las llamas alcanzaron al pueblo de unos 800 habitantes cerca de las 16 horas de ayer, y que "el comportamiento del incendio es intenso. No es a lo que estamos acostumbrados".

Mientras que otro vocero del servicio forestal dijo que los "bomberos están luchando por el pueblo de Greenville", aunque no dio más detalles.

El fotógrafo Stuart Palley mostró imágenes de la devastación en su cuenta de Twitter. "Diría que la mayoría del centro de Greenville está completamente destruido. Mi corazón está roto por este precioso pueblo", expresó.

I'd say the majority of downtown Greenville is completely destroyed. All I see standing on the main st. Is a dollar general. My heart is broken for this beautiful little town. #dixiefire pic.twitter.com/G8kVMZdanF