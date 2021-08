"El viento me favoreció", reconoció Rubén Rézola, quien se metió en semifinales

El argentino Rubén Rézola se clasificó a las semifinales de la prueba K1 200 metros de canotaje, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio, al finalizar segundo en su serie eliminatoria.

Rézola marcó un tiempo de 35.039 y quedó a apenas 0.063 del ganador de la serie, el serbio Strahinja Stefanovic.

Con su gran actuación, Rézola evitó tener que pasar por las series de cuartos de final (previstas para esta madrugada argentina) y volverá a competir recién mañana por el pase a la final, carrera en la que se pondrán en juego las medallas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Las semifinales serán hoy miércoles, a las 21.30 y 21.37; la final B a las 23.35 y la competencia por las medallas (final A), a las 23.42.

"Estoy realmente feliz porque el camino transitado fue el mejor que hice tomando los tres Juegos Olímpicos en los que competí. Pero para esto realicé una preparación muy dura y por eso pude llegar a estas semifinales"; le explicó Rézola a la transmisión oficial para Argentina de Tokio 2020.

"Me estoy sintiendo muy tranquilo en el agua, pero no pude certificar mis sensaciones porque hacía mucho que no competía. Pero la verdad que salí muy bien y pude sacar provecho de las condiciones climáticas, porque el viento me favoreció", explicó.

Finalmente el santafesino recordó que el "año pasado" tuvo "muchos altibajos por cuestiones extradeportivas. Pero los pude remediar y acá estoy, pensando en ir mañana por la final", destacó Rézola.