LaNuevaEncuesta: el 60 % de los usuarios afirmó que va a votar en las PASO

La Nueva. consultó a sus usuarios si van a ir a votar a las PASO del 12 de septiembre y la mayoría respondió que sí.

El 60,8 % contestó que se va a presentar porque "es una obligación", el 18,3 % dijo que este año no va a votar, el 11,7 % respondió "no me interesan las PASO, solo las generales" y el porcentaje menor señaló que su presencia en las urnas dependerá de la circulación de la variante delta.

Participaron del sondeo 2.635 personas.

En este marco, la Dirección Nacional Electoral (DINE) recomendó verificar el lugar de votación en el padrón, ya que uno de cada cuatro argentinos votará en un establecimiento diferente al de los últimos comicios.

