Piden penas de 45 años y perpetua por los homicidios del diputado Olivares y su asesor

El fiscal del juicio por el crimen del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón pidió la pena de 45 años de cárcel para el acusado de ser el autor material de los disparos y la prisión perpetua para su acompañante, a quien acusó de ser el “coautor”.

El fiscal Ariel Yapur solicitó los 45 años para Juan José Navarro Cádiz, quien durante su indagatoria reconoció haber sido el autor de los disparos, pero que negó haber tenido una intención homicida, pues dijo que estaba “probando el arma” y no se percató que atravesaban dos personas la dirección del tiro.

Yapur pidió prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, primo de Navarro Cádiz (ambos pertenecen a la comunidad gitana), como “coautor”, pese a que se probó que no fue él quien efectuó los disparos que causaron las dos muertes.

El elevadísimo pedido de pena amenaza con reabrir una vieja discusión, todavía no saldada, en el derecho penal: el monto máximo de una condena.

En ese contexto, los 45 años pedidos para Navarro Cádiz podrían significar una pena aún mayor que la prisión perpetua, puesto que en el primer caso sólo podría aspirar a la libertad condicional después de 30 años y, en el segundo, entre los 20 y los 25.

El criterio a aplicar quedará en manos del juez de ejecución penal, pero ello no ocurrirá hasta dentro de entre dos y tres décadas, lo que torna virtualmente imposible determinar, en caso de condena, cuánto tiempo permanecerán presos ambos imputados.

Tras el pedido de pena del fiscal, comenzó el turno del alegato de Fernández, a cargo del abogado Oscar Moyano, quien sobre la base de que no fue él quien disparó, que no instigó esa conducta y que no tenía posibilidad de evitarla, pedirá la absolución.

Luego será el turno de la defensa de Navarro Cádiz, a cargo del abogado Pablo Pierini, quien alegará que su cliente no tuvo intención de matar y que actuó bajo el efecto de las drogas y el alcohol.

Esta mañana, ante el Tribunal Oral número nueve, integrado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, el fiscal sostuvo que Navarro Cádiz actuó “por placer” y que su actitud fue la de “tiro al blanco sobre dos blancos móviles”, Olivares y Yadón.

El fiscal reivindicó el carácter “perpetuo” de la condena y afirmó, a contramano de lo que –por ejemplo- sostiene el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien considera que se trata de una pena “cruel e inhumana”.

Yapur evaluó que la pena de prisión perpetua existe y está vigente, y ejemplificó con el caso de Robledo Puch, detenido desde hace casi medio siglo.

El juicio tiene otra media docena de imputados, para los cuales el fiscal pidió la absolución o penas menores por el delito de encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego.

El doble crimen ocurrió el 9 de mayo de 2019 a metros del Congreso de la Nación, cuando Olivares y Yadón murieron por una ráfaga de cinco disparos salidos del arma que manipulaba Navarro Cádiz. (NA)