Vidal le respondió a Tolosa Paz: "El Gobierno subestima a los jóvenes"

María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y referente del PRO, aseguró que Tolosa Paz “subestima” a los jóvenes, tras los dichos de la precandidata del Frente de Todos, quien dijo que "en el peronismo siempre se garchó".

“¿Creen que los van a votar así? Que de su sexualidad se ocupen ellos. Ocupémonos de darles trabajo, de que tengan la mejor educación, de que puedan alquilar”, afirmó Vidal.

En la mañana de hoy, la referente del PRO se mostró impactada ante los dichos de Tolosa Paz: “No sé si recorren la calles, realmente pareciera que viven en un mundo paralelo”.

En la misma línea, Vidal aseguró que “la felicidad de no depende de un Gobierno”, sino que se trata de una construcción de las personas. “Del Gobierno necesitamos que nos dejen en paz, que no nos ahogue, que nos deje trabajar, que las escuelas públicas funcionen, que no nos adoctrinen, qué baje la inflación”, sostuvo.

Por otra parte, la exgobernadora arremetió contra los dichos de Sabina Frederic, quien sostuvo que Suiza “es más tranquilo, pero más aburrido” que la Argentina.

“Denota que no conoce cómo se vive en el Conurbano”, afirmó Vidal, y agregó: “Imaginar que los familiares de víctimas de homicidios pueden pensar que lo que les pasó es divertido es no conocer, y vivir otra realidad. Confirman que son parte de una casta política que no vive como el resto de los ciudadanos”.

Indignada, tras los dichos de la ministra de seguridad de la Nación, la precandidata de Juntos aseguró: “Nadie que conoce la inseguridad puede afirmar una cosa así”.

A lo largo de la extensa entrevista en los estudios de Radio Rivadavia, María Eugenia Vidal hizo referencia a la campaña electoral de cara a las elecciones PASO, y expresó que el repudio al Gobierno debe expresarse el 12 de septiembre. “Para frenar a al kircherismo se necesita un bloque de 120 diputados. Nadie en soledad y a los gritos va a poder hacerlo. Se necesita un bloque y experiencia”, declaró.

La exgobernadora opinó también sobre la figura del presidente, y se manifestó con preocupación dado que Alberto Fernández “no solo comete errores sino que no se hace responsable de ellos”. “Este no es el presidente que la Argentina necesita”, agregó.

Para finalizar, María Eugenia Vidal sostuvo que "hubo fallas" durante la gestión de Mauricio Macri, pero que "aprendimos, y somos más amplios”. "Nuestra oferta electoral demuestra que empezamos a cambiar”, concluyó. (NA)