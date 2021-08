The Witcher: Monster Slayer arrasa en su debut

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

The Witcher es una franquicia sinónimo de ventas para la gente de CD Projekt Red, sobre todo luego del éxito conseguido gracias a la serie de Netflix que ya confirmo segunda temporada. Pero este éxito también se vio reflejado en su nueva apuesta lúdica, con un juego de celulares basado en la realidad aumentada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con un énfasis en la exploración y contenido de RPG, The Witcher: Monster Slayer hizo muchísimo ruido en su natal Polonia, pero siendo Estados Unidos su principal mercado durante la semana. Todavía queda ver que puedan comprar su éxito frente a otros grandes referentes del genero AR como Pokémon GO o Harry Potter: Wizards Unite, pero no tenemos ninguna duda que de este titulo va a seguir dando de que hablar.