Siguen sin pausa los embarques de granos en las terminales bahienses

Con más de 800 mil toneladas anunciadas para los próximos 15 días, continúan siendo incesantes los embarques de granos desde el puerto local.

En su gran mayoría se trata de completamientos de bodegas de buques provenientes del Gran Rosario, zona castigada por la dura bajante del río Paraná.

Como se vino señalando, el maíz es el grano estrella, protagonizando buena parte de las operaciones.

Según la Bolsa de Cereales y Productos local, 366.300 toneladas de granos fueron descargadas en el complejo portuario de Bahía Blanca durante la última semana.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la entidad, ingresaron a las terminales portuarias 8.592 camiones y 2.412 vagones del ferrocarril.

El principal grano descargado fue el maíz con 214.605 toneladas, seguido por la soja con 80.385, el trigo con 65.400 y 3.390 toneladas de girasol, respectivamente, entre otros.

El reporte indicó además que fueron embarcadas en el caso del maíz 64.938 toneladas a Corea del Sur, 28.930 a Malasia, 54.938 para Vietnam y 25.616 para Japón, respectivamente.

En el caso de trigo se cargaron 54.177 toneladas para Chile y 33.000 a Brasil, mientras que en el caso de oleaginosos y subproductos fueron 93.145 toneladas de porotos de soja a China y 27.500 de pellets de girasol a Vietnam.

Pero no sólo se trata de completamiento de bodegas, sino que cada vez más empiezan a verse buques que hacen carga completa en el puerto de Bahía Blanca, tanto de trigo como de maíz o cebada.

Esta realidad indica que la estación marítima comienza a ampliar su hinterland y, como señalaron las autoridades portuarias, comienza a robustecer este tipo de operatoria”.

Ahora habrá que ver si una vez superada la bajante en el Paraná esto, al menos en un buen porcentaje, se mantiene.

Incluso la bajante en la Hidrovía ha generado un gran desafío para la estructura exportadora bahienselo y para el sistema logístico, los cuales, en ambos casos, han dado una respuesta muy satisfactoria.

Además, la bajante del río Paraná presionó a la baja los precios de exportación de granos y derivados que se realizan desde los puertos del Gran Rosario respecto a los valores pactados en terminales portuarias de otros países de la región.

Esto es consecuencia de los problemas que enfrentan los barcos para efectuar el transporte por el escaso calado del río Paraná, los que encarecen los costos logísticos.

A la peor bajante en 60 años del curso fluvial, por el que la Argentina exporta el 80% de su producción agroindustrial, se sumó la presión estacional de la cosecha, sobre todo de maíz, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Así, el precio FOB Up-River del cereal se ubicó esta semana en US$ 230 la tonelada, mientras que en el puerto de Paranaguá, en Brasil, fue de US$ 259 la tonelada, con una diferencia de US$ 29.

A fines de junio pasado incluso fue mayor, de US$ 48, "la mayor diferencia de la historia en favor del maíz brasileño", acotó la entidad bursátil.

De todas formas, el estudio no contempla la variación de precios en Bahía Blanca y Quequén, donde lograron un repunte y se pagan más de 20 dólares por tonelada que en Rosario.

En cuanto al precio FOB de la soja, el informe señala que los valores ofrecidos para embarque cercano en los puertos del Up-River se posicionaron en US$ 546,7 la tonelada, debajo de los precios ofrecidos en los puertos del Golfo de México en Estados Unidos (US$ 564) y de Paranaguá (U$ 555,5).

En lo que respecta a la harina y el aceite de soja, principales productos de exportación de Argentina, presentan un diferencial superior al del poroto.

El precio FOB de la harina para embarque cercano en el Up-River se ubicó en US$ 394,5 la tonelada al 18 de agosto, US$ 42 por debajo del precio en el Golfo y US$ 17 dólares por debajo del valor establecido en el puerto de Paranaguá.

Además, respecto de este último, "la brecha se redujo considerablemente, pero a principios de agosto alcanzó US$ 41 la tonelada, el mayor diferencial desde septiembre de 2014".

Cabe recordar que según las estadísticas operativas correspondientes a los primeros 7 meses del año del Consorcio de Gestión, en los puertos locales se volvieron a batir récords históricos, no solo en las marcas interanuales sino también en la comparación mensual de julio.