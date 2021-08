Vizzotti defendió al Presidente: "No hay ningún argentino que no haya cometido un error en pandemia"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, defendió hoy al presidente Alberto Fernández tras la polémica por la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, al señalar que "no hay ningún argentino que no haya cometido un error" en pandemia.

"El Presidente ha demostrado un compromiso y una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos desde el primer caso; me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto", dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio Con Vos.

A su vez, consideró que se trató de "una especulación política" que la foto haya salido "justo antes de las elecciones", y destacó que "el Presidente y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas".

"La verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante, es un error", añadió la ministra, quien reconoció que "no es exagerado" que la gente lo haya visto mal en un contexto en el que no podían despedir a sus seres queridos.

De todas formas, aclaró que "no fue una conducta sostenida del Presidente" y que "decir que él estaba haciendo una fiesta pensando que había gente que no podía despedir a los fallecidos" es incorrecto, porque "no es lo que sucedió".

E insistió: "Fue un error y no fue una conducta que tuvo el Presidente ni fue una situación de un presidente que no haya cuidado a la población o haya subestimado a las medidas de cuidado o se haya corrido de la responsabilidad. Hay que mirar el todo. Cada persona que se sintió defraudada y molesta por supuesto que tiene razón y por eso pidió disculpas".

Sobre el público en las canchas

Vizzotti sostuvo que la vuelta del público a los estadios de fútbol "de ninguna manera es una decisión electoral", en referencia a la prueba piloto que el 9 de septiembre se realizará en el partido Argentina-Bolivia, en el Monumental, y aseguró que, con ese criterio, no se podría hacer nada hasta después de los comicios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Si yo entro en esa, no puedo hacer más nada, ni vacunar ni dejar de vacunar, ni aprobar un evento masivo ni suspenderlo", dijo la ministra en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.

La medida anunciada ayer por el Gobierno nacional abarcaría a todos los espectáculos deportivos hacia fines de septiembre y se evalúan normas de distanciamiento social y la presentación de carnet de vacunación o un PCR negativo.

En este marco, Vizzotti remarcó que el ministerio "ha sido bastante ajeno a cualquier contienda electoral, y se han tomado decisiones siempre basadas en la conciencia científica y en el consenso federal".

Resaltó que esta decisión se toma cuando van "13 semanas de descenso de casos, 11 de baja en los casos de internaciones en terapia, y 11 semanas de descenso de número de muertes".

También recordó que en julio pasado, cuando desde el Gobierno empezaron a "planificar las posibles aperturas", se pensó que "septiembre podía ser un buen momento, saliendo del invierno y con un buen esquema de vacunación".

En tanto, sobre la variante delta dijo que "una cosa es que se hayan identificado 10 casos que no tienen nexo epidemiológico con un viajero y otra muy distinta tener variante delta predominante".

Respuesta a Eduardo López

La ministra también hizo referencia a la polémica que se suscitó luego de que el infectólogo Eduardo López, asesor del Gobierno durante la pandemia, dijera que "es un fracaso" que haya "5 millones de vacunas en heladeras", en referencia al stock que ya está en el país pero aún no se aplicó.

"Hablamos con él, tenemos un chat con todos los expertos, le explicamos al Dr. López lo que yo expliqué ayer y que charlamos muchas veces en la comisión de cómo es el circuito que recorren las vacunas. La mayoría de los expertos han manifestado que de ninguna manera es un fracaso el plan de vacunación argentino y que las vacunas desde que llegan hasta que impactan en el monitor, que es lo que nos explicaba que él vio, por supuesto no es que están en una heladera en forma estática, sino en un movimiento continuo", explicó Vizzoti.

E insistió: "De ninguna manera hay un stock que no esté en constante movimiento y mucho menos eso que se trata de transmitir, que se está esperando con algún fin electoral, que las vacunas están guardadas". (Clarín, Télam y La Nueva.)