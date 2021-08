Ghigliani: "La gestión municipal le da la espalda a los barrios"

La primera precandidata a concejal por el Frente de Todos, Gisela Ghigliani, sostuvo que "Bahía se encuentra quebrada social y geográficamente, pero el Ejecutivo municipal posee otras prioridades. Una gestión que constantemente le da la espalda a los barrios y se caracteriza por subejecutar el presupuesto local e instalar macetas en el microcentro de la ciudad, o pintar el asfalto".

Los dichos de la presidenta del bloque opositor surgieron tras la publicación realizada ayer por La Nueva en la cual el Municipio difundió todas las obras públicas de 2021, algunas de las cuales se van a comenzar a ejecutar en las próximas semanas.

"No desconocemos las obras que menciona el Intendente porque las financiamos. El gobierno nacional y provincial pusieron a Bahía en el centro de su agenda y eso se observa claramente caminando la ciudad".

De hecho Gay reconoció que varios de esos trabajos se realizaron con planes impulsados por Nación, como el Argentina Hace, y el FIN, que impulsa el gobierno bonaerense. "Venimos trabajando bien con Nación y Provincia", le dijo el jefe comunal a este medio.



Los cambios en el centro son cuestionados

"Héctor Gay y sus empleados en todo caso deberían dar respuestas por lo que hacen o mejor dicho por lo que no hacen desde Alsina 65. ¿Qué explicaciones puede dar Cambiemos a las y los vecinos por no utilizar 91 millones de los 100 destinados a obras de dominio público? Los invito a caminar los barrios y a dar esas explicaciones cada vez que los vecinos me preguntan para quién gestiona el Municipio, ya que se sienten abandonados por la gestión loca", dijo.

"Durante el 2020 en obras viales e hidráulicas de 95 millones, el municipio subejecutó 86. Muchas veces tengo la sensación que los funcionarios municipales le trasladan al intendente una realidad muy distinta a la que viven los vecinos. Sino no se explica, por ejemplo, que hayan dejado sin uso el 94,7% de los fondos destinados para mantenimiento de alumbrado público", agregó.

"No hay interpretaciones, hay realidades y una gestión municipal ausente frente a un gobierno provincial y nacional que sigue financiando obras y más obras para Bahía Blanca", puntualizó.

Para finalizar dijo que 18 de las 26 obras presentadas ayer se realizan con fondos del gobierno nacional o provincial.

El listado de obras difundido por el Municipio

- Cloacas en todo el barrio Thompson.

- Cloacas en barrio Amef.

- Cloacas en barrio Los Horneros.

- Cloacas en barrio Cabré Moré.

- Cloacas en barrio San Miguel.

- Red de Agua en San Miguel.

- Cloacas en todo barrio Villa Gloria.

- Red de gas en barrio Martin Fierro.

- Red de agua en barrio San Agustin.

- Red de gas en barrio Punta Blanca.

- Pavimentación calle Gambartes, salida a Indiada, varias cuadras.

- Pavimentación calle Cambaceres, de Parera a Indiada, varias cuadras.

- Nuevo centro de Salud en Villa Gloria.

- Pavimentación Av. Dasso, acceso a White.

- Pavimentación varias cuadras calle Gurruchaga, en Cerri.

- Pavimentación varias cuadras en Cabildo, a iniciarse este mes.

- Repavimentación 64 cuadras en macro centro, ya licitadas.

- Acceso a Los Chañares por calle Ayacucho, bulevar con iluminación y cordón cuneta, en licitación.

- Más de veinte cuadras de valle Vera, entre Carrindanga y ex ruta 33, bulevar con cordón cuneta e iluminación. Ya licitado.

- Cuatro mil columnas y lámparas Leds en distintos sectores de la ciudad.

- Quince escuelas y jardines en refacción o ampliación con recursos del fondo educativo.

- Nuevas obras en el hospital Municipal en plena ejecución.

- Ampliación ciclovía de La Carrindanga, hasta el Puente. (Ensanche), a comenzar en próximos 30 días.

- Repavimentación calle Rondeau, entre Vieytes y Estomba, ya licitada.

- Pavimentación con hormigón de varias cuadras de calle Pedro Pico, acceso al parque Industrial.

- Muy próximo el comienzo de la puesta en valor del parque Independencia.