Sartori desmintió que haya maltratado a un opositor: "Fue puro show mediático"

El concejal del Frente de Todos, Rodrigo Sartori, desmintió hoy por LU2 que haya habido maltratos y amenazas hacia integrantes de una lista interna opositora, durante la visita a Coronel Rosales de la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

"Fue puro show mediático de alguien que quiere llamar la atención", dijo Sartori, precandidato a concejal en las PASO.

Es que Guillermo Ausili, segundo precandidato a concejal por otra lista del Frente de Todos, denunció que fue maltratado y hasta amenazado con armas.

"Cuando llegué, Sartori me empezó a agredir verbalmente; acto seguido, llegó el titular del puerto con dos prefectos que me muestran el arma reglamentaria y me echan", contó Ausili.

"Le pedí que se retirara porque no era parte de la recorrida. La lista en la que él participa es una boleta corta que no lleva a la precandidata Tolosa Paz. Que espere después de las PASO para interactuar con ella o sacarse una foto", admitió Sartori.

"Entiendo que es la única herramienta que tiene una lista armada solo para hacernos daño, en vez de enfrentar a nuestro adversario político que son Mariano Uset y sus candidatos de Juntos", agregó.

"Quisiera saber qué recorrido político viene haciendo su espacio. Desde el inicio de la pandemia, cuando el intendente y su equipo no hacían absolutamente nada para generar confianza e inscribir a la comunidad en el plan de vacunación, fue este bloque el que salió a poner la cara para explicarle a la gente e inscribirla; en un mes pasamos de menos de 4000 a 17.000 inscrptos", señaló Sartori.