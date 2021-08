Pata Medina, nuevamente eje de una polémica: encabezó una actividad sindical, pese a que lo tiene prohibido

El exsecretario general de la seccional La Plata de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina volvió a protagonizar una polémica, ya que encabezó una reunión sindical pese a que tiene prohibido hacerlo.

El sindicalista participó de un multitudinario acto en la ciudad de las diagonales, a pesar de las restricciones que le impuso la Justicia luego de ser excarcelado en febrero pasado.

El fiscal Marcelo Romero advirtió que "no es la primera vez" que Medina realiza actividades ligadas a su rol en la UOCRA platense y subrayó que "viola permanentemente las

disposiciones legales".

"A Medina y su gente le importa muy poco la ley", se quejó el integrante del Ministerio Público, quien agregó: "Lo que más me molesta es que estos guapos siglo XXI cuando la Justicia llega a ellos son los primeros que lloran como terneros mamones con sus familias y lloran frente a la Fiscalía y ahí uno ve que no son tan guapos y no se hacen cargo de sus actos".

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata le había fijado a Medina la "prohibición de desplegar cualquier actividad gremial" como condición para otorgarle la libertad anticipada, aunque sigue procesado.

Respecto al acto que encabezó en La Plata, Romero calificó al hecho como "una violación a las reglas de conducta" que debe cumplir a "rajatablas bajo la pena de volver a ser encarcelado o prisión domiciliaria", según decidan los magistrados, y consideró que "se debería actuar de oficio".

"Hoy, lunes 23 de agosto, a las 18 desde la Agrupación Política 22 de Enero y en unidad con el frente de Agrupaciones Unidas, vamos a hacer una asamblea donde sellaremos de una vez por todas el destino de los miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy no es un día más, hoy es un día que va a quedar grabado en cada uno de nuestros corazones", decía la convocatoria publicada por el "Pata" Medina en sus redes sociales.

Al respecto, el abogado del sindicalista, César Albarracín, afirmó que su cliente "está excarcelado desde febrero de este año y siempre cumplió todas las medidas y limitaciones que le impuso el tribunal" y señaló que "no se ha presentado a ningún cargo" en la UOCRA.

"Fuera de eso, no tiene otra restricción, salvo salir del país. Como cualquier ciudadano, puede realizar una manifestación, un acto político o expresarse, como lo hizo ayer, porque no está ni podría estar prohibido de ninguna manera", planteó el letrado, quien agregó: "Esta restricción específica (de no poder participar de actividades sindicales) la estamos cuestionando" tanto en tribunales nacionales como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (NA)