La AFIP lanzó operativo para regularizar a trabajadores informales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a 40 mil contribuyentes, a los que identificó como "potenciales empleadores", cumplir con la regularización laboral e impuestos.

El organismo lleva adelante una campaña de inducción para que empleadores de distintos sectores cumplan con la normativa laboral y regularicen a trabajadores, explicaron fuentes del organismo.

En un operativo de fiscalización y control, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP notificó durante los primeros 8 meses de 2021 a unos 40 mil contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores.

Las notificaciones del organismo piden a los contribuyentes regularizar la situación laboral de trabajadores. La solicitud de información del organismo se envían al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) de los empleadores.

La dirección de la Seguridad Social realiza evaluaciones y cruces de información para identificar posibles situaciones donde no se estaría cumpliendo con la normativa laboral. Las notificaciones se envían cuando se detecta la no registración de trabajadores o la subdeclaración de salarios. También se analiza a empresas con elevados niveles de facturación que no registran trabajadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los contribuyentes contactados para que regularicen el presunto vínculo laboral está conformado en un 75% por personas jurídicas y un 25% por personas humanas, según fuentes del organismo.

Los potenciales empleadores que recibieron notificaciones son de servicios de comercio, intermediación financiera, industria y construcción, entre otros.

"De nuestros registros surge que la empresa ha desarrollado actividad comercial durante el año anterior y no se encuentra inscripta como empleador, por lo tanto los invitamos a que revisen tal situación y, de corresponder, procedan a inscribirse como empleador y registrar a sus trabajadores", advierte la notificación.

La notificación recuerda que "todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones, licencias varias, acceso a una obra social, jubilación y ART en caso de sufrir un accidente laboral". El argumento señala que "el empleo registrado es inclusión social y promueve una sociedad justa".

En ningún caso recibir una notificación por parte de la AFIP implica una infracción, ya que los empleadores siempre pueden demostrar por qué no tienen trabajadores, si ese fuera el caso. (NA)