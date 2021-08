Ricardo Arjona anunció el lanzamiento de un nuevo disco en octubre

Para muchos artistas, la cuarentena estricta para evitar la propagación de COVID-19 ha sido un momento de relajación en donde pudieron pensar, inspirarse y crear obras literarias, teatrales, cinematográficas y musicales. Tal fue el caso del cantante guatemalteco, uno de los más populares en su género, quien decidió aprovechar ese momento para reinventarse.

En 2020, lanzó el álbum “Blanco”; se trata de la primera parte del proyecto “Blanco y Negro”. Ahora, un año más tarde, continuará con el estreno de “Negro”. Este disco, que se lanzará en octubre, llegará de la mano de un libro y el anuncio de una gira mundial.

“14 canciones inéditas. Lo que fue y en lo que se convirtió. Tenía que escribir lo que pasó”, escribió en su cuenta oficial de Instagram para la promoción de “Negro”, donde también publicó un video.

En las imágenes se puede escuchar al cantautor reflexionar acerca de la pandemia por Coronavirus: “Allá afuera se venden viajes de trece minutos al espacio. Yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona como el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo”, expresó en el video.

Y agregó: “Hoy no podría entregar el proyecto que terminé hace más de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros. Siete canciones aparecieron, y algo me dice que la historia del disco negro estaba escrita para no salir como lo iba a ser”.

“Hoy, ‘Negro’… el disco que fue… pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años. Estoy volviéndome loco otra vez, dame una señal. Supongo que de eso se trata. Supongo que eso es lo que tengo que hacer o para lo que vine. De no ser así, ¡qué manera de perder el tiempo sería esto de esperar que los días se hagan de noche! ‘Negro’… Tenía que escribir lo que pasó”, finalizó el artista guatemalteco.

Su próxima gira mundial

Actualmente viene de su exitoso show online “Hecho A La Antigua”, el cual se brindó el pasado mes de abril y superó las expectativas al convertirse en el streaming más visto de la historia de Iberoamérica. Este único e irrepetible concierto, que contó con más de 150 mil personas conectadas, se encuentra disponible para ver en Paramount Plus.

Ahora, volverá a pisar un escenario para “Blanco y Negro, La Gira” y, de momento, anunció 25 conciertos presenciales a través de un video en su cuenta de Instagram. En febrero de 2022, recorrerá países de Europa como España, Italia, Francia, Inglaterra y Suiza. (NA)