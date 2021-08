Carrió contó que lloró y quiso irse del país por las críticas sobre su cumpleaños en cuarentena

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó hoy que las acusaciones y la denuncia en la Justicia por su cumpleaños realizado durante la cuarentena la afectaron profundamente y la hicieron pensar en irse del país.

Subrayó que “no se pueden comparar situaciones” entre lo que sucedió en su fiesta y la celebración que tuvo lugar el 14 de julio de 2020 en la quinta de Olivos, cuando fue el cumpleaños número 39 de la primera dama, Fabiola Yañez.

“Me sentí herida”, resaltó la ex diputada nacional tras las críticas por el festejo en diciembre pasado en su casa con 70 invitados en Exaltación de la Cruz.

En declaraciones radiales, Carrió se refirió a la denuncia que radicó este viernes el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten contra ella y el ex presidente Mauricio Macri “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal”.

“Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas”, se quejó la líder de la Coalición Cívica.

Al respecto, recalcó: “No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo”.

“Yo no soy golpista, le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo”, afirmó Carrió, y explicó que para su fiesta todos los invitados fueron testeados previamente antes de ingresas a su chacra.

Y agregó: “No me vacuné, no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo”.

Entre los participantes del cumpleaños estuvieron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la UCR bonaerense, Daniel Salvador; el ex ministro Alfonso Prat Gay; los diputados Carmen Polledo, Mario Negri y Lucila Lehmann; y el exembajador en Uruguay Mario Barletta, entre otros.(NA)