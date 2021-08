Pokemon Legends: Arceus presento su fecha de lanzamiento con un maravilloso tráiler

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Uno de los títulos de la franquicia de los que menos se sabia era Pokémon Legends: Arceus. Sabíamos que se trataba de un juego ambientado en un pasado muy lejano, donde los humanos y los Pokémon no convivían en armonía como si lo hacen desde que conocemos a la franquicia. Este viaje al pasado fue un recurso un tanto inesperado de la empresa y no sabíamos con que nos podríamos llegar a encontrar, hasta ahora.

Ambientado en una region llamada Hisui, el nuevo titulo de la franquicia adopta un estilo grafico mas parecido a lo que pudimos ver en Breath Of The Wild que en otros títulos mas recientes de Pokémon. Con una trama que nos remonta a las viejas épocas de Pokémon Ranger, este titulo no estaría disponible hasta el 28 de enero de 2022.