Finocchiaro: "Nosotros teníamos un presidente que no mentía"

Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación entre 2017 y 2019, aseguró hoy que "nosotros, con nuestros aciertos y nuestros errores, tuvimos un gobierno honesto, republicano y teníamos un presidente que no mentía".

"Lo que hizo este presidente ahora, al margen de la foto y Fabiola soplando las velas del cumpleaños, es que mintió; ese es el problema. La palabra presidencial fue falsa. Y cuando un presidente miente queda inhabilitado moralmente para gobernar", amplió.

En contacto con Panorama, por LU2, el exfuncionario señaló que "el nerviosismo del gobierno no es solo por la foto; yo creo que la foto es la gota que rebalsó el vaso porque todos los índices del gobierno dan mal".

"Por motivos ideológicos no quisieron comprar una vacuna que se nos ofrecía con preferencia y hoy tenemos más de cien mil muertos. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si el gobierno no hubiese cometido esa torpeza? Había que comprar todo lo que había en el mercado, eso es lo que hicieron los países razonables", dijo.

"El gobierno está nervioso porque hoy los padres salen a la calle porque hace un año y medio que sus hijos no tienen clases. Es una tragedia que no vamos a poder creer los resultados que nos van a traer. Y porque han roto todo el tejido social en la Argentina", continuó.

"Además, lo que revela la foto y el video es la desaprensión de quien gobierna mientras los argentinos no podíamos hacer uso de nuestras libertades. Durante la cuarentena más larga del mundo, en Olivos se festejaba", subrayó.

En otro segmento de la entrevista, Finocchiaro hizo referencia a las últimas elecciones ejecutivas y a lo que puede pasar en el futuro.

"Si bien hace dos años nosotros perdimos las elecciones, cuatro de cada diez argentinos dijeron que el rumbo del país estaba bien. Aprendimos de lo que nos pasó. Ahora vamos por los problemas que realmente importan a la gente, como la producción, el trabajo, la seguridad, la educación. Los temas que todos los días cuando nos levantamos nos interesan", detalló.

"La gente no quiere volver a vivir este año y medio de encierro, muertes, ineptitud, ineficiencia —siguió—. Hace un año y medio que gobiernan; uno puede echarle la culpa a su antecesor los primeros tres o seis meses, pero no se puede hacer indefinidamente. Hay que hacerse cargo y claramente este gobierno no tiene el coraje".

Finocchiaro recalcó que cuando gobernó el Pro "habíamos empezado a enderezar la cuestión educativa y en el momento de las PASO la inflación venía bajando; es decir, haciendo autocrítica porque lo económico nos había costado, habíamos empezado a encarrilar el rumbo del país".

En tanto, aseguró que "jamás hubiésemos cerrado un año y medio las clases con esa desaprensión que mostró el ministerio de Educación de la Nación".

"La norma debió ser: donde se pueda, las clases son presenciales. Y ante el mínimo riesgo de circulación de COVID, dictaminado por la autoridad del Municipio, que es la que conoce, porque sabe más su realidad que el ministro de Salud de la Nación, suspendía las clases hasta que el riesgo pase", completó.