Vidal: "Alberto Fernández ataca porque no tiene defensa y grita porque no tiene argumentos"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal aseguró que el presidente Alberto Fernández "ataca porque no tiene defensa y grita porque no tiene argumentos", a la vez que remarcó que los ciudadanos están "cansados de la falta de humildad".

"El Presidente ataca porque no tiene defensa: la culpa para el siempre es de otro, nunca se hace responsable de lo que hace", sostuvo la ex gobernadora bonaerense. En declaraciones a La Nación+, la referente del PRO afirmó que el jefe de Estado "grita porque no tiene argumentos" y consideró que "el juego del Gobierno es distraer la atención, no discutir las cuestiones estructurales".

"Los argentinos estamos cansados de la falta de humildad. No vamos a contestar al odio con odio sino con un camino de salida", destacó Vidal, quien respondió a las críticas que hizo el mandatario.

Al referirse al escándalo por la difusión de las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto, la postulante de Juntos por el Cambio señaló que Alberto Fernández "sigue sin pedir perdón".

"No tiene que enojarse ni gritar; sólo decir perdón y presentarse a la Justicia de manera voluntaria. ¿Qué lo hace diferente del resto de los argentinos respecto de la ley?", manifestó.

Por otra parte, Vidal defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y ratificó su apoyo al expresidente Mauricio Macri: "Yo fui y soy parte del equipo de Mauricio que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 14 años".

"El kirchnerismo se opuso sistemáticamente a todas las políticas que impulsamos desde la Ciudad y que son un éxito, porque no sólo se trata de tener buenas ideas, sino la capacidad de llevarlas a cabo y en la Ciudad se ha demostrado", concluyó. (NA)