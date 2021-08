Organizadores de la Marcha de las Piedras cuestionaron al Gobierno por retirarlas: "No entendieron nada"

Organizadores de la denominada "Marcha de las Piedras", realizada en homenaje a los fallecidos por coronavirus, cuestionaron la decisión del Gobierno de trasladar las rocas al interior de la Casa Rosada para hacer un sitio de memoria y consideraron que los funcionarios nacionales "no entendieron nada".

"¿Cómo las van a secuestrar?, ¿Cómo las van a desaparecer? Son nuestros muertos", sostuvo Ani Martino, una de las impulsoras de la iniciativa que se concretó el pasado lunes frente a la Casa Rosada y la Quinta de Olios.

En diálogo radial, la mujer lamentó la decisión del Gobierno de retirar las piedras del exterior de Casa de Rosada para darles un lugar en el Salón de los Patriotas, previo a la construcción de un espacio de la memoria en homenaje a los fallecidos durante la pandemia.

"Me parece que desde el Gobierno no entendieron nada", afirmó Martino, quien añadió que "no comprendieron el mensaje, ni captaron el significado de las piedras". En ese sentido, describió la emoción que sintió al presenciar el homenaje que la tuvo comprometida desde sus inicios: "Llegué y sonaba el himno. Fue realmente emotivo ver lo que había provocado esa organización".

La organizadora contó que en la noche del lunes recibió mensajes que denunciaban que una carretilla estaba retirando las piedras del mástil ubicado en la Plaza de Mayo: "Nos empezamos a desesperar y nos preguntábamos ¿a dónde se llevan las piedras? ¿Las van a tirar?".

Al ver la imagen viralizada de las piedras ubicadas en el Salón de los Patriotas, Martino declaró: "Pensé en que adentro de la Casa de Gobierno no estaban todas las piedras y me desesperé. ¿Cuántas de esas personas murieron por quienes están en esa Casa Rosada? Hicimos un mensaje hermoso, estábamos todos juntos por el dolor, y se lo robaron, como se robaron las vacunas".

En el mismo sentido se expresó Matías Mey, quien también impulsó la movilización. "Los culpables no homenajean. No vamos a tomar bien que usen políticamente las piedras", subrayó.

"Parece que nos hubieran robado trapos, como si fuera algo de la cancha. Da bronca que te quieran dar vuelta la taba. Nos hubiesen contactado. No hubo contacto. Me parece que no correspondía tampoco. Déjennos decir qué hacer con las piedras, qué se puede hacer", planteó. (NA)