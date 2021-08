Máximo Kirchner: "Si el equilibrio político del Frente de Todos fagocita la gestión, tenemos un problema"

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, acusó a la oposición de "buscar engañar" a la sociedad de que "esta elección es una mera disputa de poder, de vanidades" y remarcó que "la gente tiene fresco cuáles son los dos modelos", a la vez que cuestionó el "internismo" de algunos dirigentes del propio oficialismo.

"Tenemos que entender y comprender que a nuestra sociedad muchas veces se la busca engañar, tratando de que esta elección se transforme en una mera disputa de poder, una disputa de vanidades", sostuvo el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos.

Al inaugurar el plenario del oficialismo en el Estadio Único de La Plata, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, remarcó que se está entrando en "la etapa final" de la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

E insistió: "Esta elección, que a veces la sociedad puede mirar un poco extrañada como si fuera una mera competencia de poder, o de los que tratan de hastiarla, denostando constantemente la práctica política y de gestión, tenemos que explicarle que se está decidiendo cómo se resuelven los problemas de la Argentina".

Asimismo, cuestionó el "internismo" de algunos dirigentes del Frente de Todos y subrayó que la gestión del presidente Alberto Fernández se vio complicada por el coronavirus.

"Muchas veces hay compañeros que, no de malos, que caen en el internismo, `que este tiene lo otro, que a mí me pusieron allá´. Muchachos, muchachas, tenemos un problema mucho más grande. Recibimos un sistema sanitario fundido", manifestó. Y agregó: "Te despertás, de repente te cae una pandemia, tenés que gobernar todos los días... No podía dejar de imaginar ese peso".

Asimismo, Máximo Kirchner se mostró "profundamente convencido de que la gente lo sabe, vote como vote" y destacó la gestión del Frente de Todos en comparación con la de Cambiemos: "¿Y saben cómo lo saben? Porque ayer no más el expresidente (Mauricio) Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su vicejefe (Diego) Santilli apoyaron, trabajaron y descargaron sobre las espaldas de los ciudadanos brutales tarifazos, que fueron comiendo el salario del trabajador, generando una contracción de la economía que también significó pérdida de puestos de trabajo".

"La gente tiene muy fresco cuáles son los dos modelos. Tal vez por allá por octubre de en 2015 había pasado tanto, 12 años, que pensaban que era común en nuestra sociedad y que venía alguien a vender espejitos de colores y que todo se iba a hacer mejor", añadió.

A la vez, el diputado nacional señaló que la "arquitectura" del Frente de Todos "requiere de ciertos equilibrios políticos", aunque reeditó las palabras de su madre, cuando había advertido sobre "los funcionarios que no funcionan".

"Si el equilibrio político fagocita la gestión, tenemos un problema. Lo más importante que tenemos como espacio político, lo que siempre ha valorado la sociedad es la capacidad de gestión, de poder hacer que la gente viva mejor", lanzó. (NA)