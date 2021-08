"A Alberto Fernández deberían llamarlo a indagatoria y procesarlo"

La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto aseguró que el presidente Alberto Fernández cometió un delito por el festejo del cumpleaños de su esposa en la residencia de Olivos, por lo que debería ser llamado a indagatoria y ser "procesado".

"Al Presidente deberían llamarlo a indagatoria y procesarlo", afirmó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Oliveto afirmó que la sociedad "cada vez está más harta" del Gobierno y expresó: "Ayer el Presidente fue un tipo sacado, lejano de la realidad y que no podía entender que aquellos que lo estaban mirando perdieron a sus familiares", al referirse al tono que utilizó el mandatario durante el acto que encabezó en González Catán.

"No se a qué pueblo le hablaba el Presidente, porque en ningún momento pidió perdón", subrayó Oliveto acerca de las expresiones de Fernández, quien sostuvo que es el único responsable del episodio y tildó de "miserables" a quienes dijeron que culpó a Fabiola Yañez por la reunión, sobre la que dijo que fue "un error". Al respecto, Oliveto manifestó que "el fiscal tiene un problema, porque lo que hizo el Presidente ayer fue una confesión", tras haberse expresado de ese modo.

"No entiendo qué está haciendo la Justicia argentina ante semejante atropello y semejante cantidad de pruebas", enfatizó la legisladora nacional, quien no ocultó su molestia con la Justicia por no citar al mandatario para que dé explicaciones por haber incumplido las restricciones dispuestas por la pandemia.

Por otra parte, en medio de los reclamos de impulsar un juicio político contra el Jefe de Estado como lo plantearon varios legisladores de la oposición, Oliveto reclamó a Cristina Kirchner que convoque a la comisión para llevar adelante esa iniciativa. (NA)