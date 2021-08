Desafíos para dos mujeres con compromiso comunitario

Natalia Miguel

Encarnación Quiroga aseguró que mantendrá su compromiso hacia la comunidad y, sobre todo, al área que representa, vinculada a la lucha contra la violencia de género.

Lo dijo en el marco de su precandidatura a segunda concejal por Juntos, de cara a los comicios legislativos 2021, y a pocos días de su solicitud de licencia ante la Asociacón Civil “Manos Entrelazadas”, de la cual fue su fundadora hace 15 años.

En su lugar, asumió la trabajadora social Erica Leüenberger, quien continuará al frente del equipo de profesionales, que trabaja en forma interdisciplinaria con varios organismos rosaleños, y tiene como punto de reunión la sede ubicada en la Casa 80 del Barrio Cooperativa.

Sueños

Quiroga mencionó que pretende capitalizar su experiencia para volcarla en otro sentido y con la idea de proyectarla mucho más. “Hay sueños que todavía se deben concretar en nuestra ciudad. No es tan solo un sueño personal, sino pensando siempre en el servicio para la gente. Los sueños colectivos son los que nosotros tenemos que generar, poniéndonos al servicio del otro. Quienes ocupamos funciones en las instituciones estamos de paso y tenemos que dejar cosas buenas para las nuevas generaciones”.

En este sentido, mencionó que será importante acceder a programas de Nación y Provincia, y a partir de allí realizar diferentes actividades desde los organismos públicos locales.

“Tengo muchos objetivos por cumplir y a la nueva función que podría acceder me daría esa posibilidad. Transité muchos caminos, a veces sola, y este nuevo desafío en la política no me hace retroceder para nada. Soy una persona que va hacia adelante. Una minoría de la sociedad aún subestima a las mujeres y nosotras podemos concretar sueños grandes que no están solamente hechos para los hombres”.

Mencionó que la idea de pensar en ocupar una banca en el Concejo Deliberante “me da fuerza para seguir adelante. El adversario político no es el enemigo y a cada uno le deseo lo mejor, pero también tenemos que escucharnos, fundamentar lo que decimos y proyectar cosas grandes para nuestra ciudad. Y, en mi caso personal, haré mucho hincapié en la cuestión de género que es un tema relevante debido a los altos índicos que tenemos en Coronel Rosales”.

Sobre la propuesta de la actual gestión de gobierno para que forme parte de su lista, la referente de la ONG dijo que “en un primer momento no tomé conciencia. Para mí siempre fue normal recibir palabras de afecto y consideración desde otros ámbitos, y estuve dispuesta al diálogo y la construcción a pesar de estar en desacuerdo en algunas cosas, pero pensando en el bienestar de la gente”.

“Desde mi lugar, no habrá críticas a las personas que piensan distinto porque cada uno tiene su ideología. Yo pienso en el servicio hacia el vecino. La gente está harta de escuchar que los políticos se pelean y que se dicen cosas hirientes, a veces personales, que no construye nada. Desde el espacio donde yo vengo se piensa desde la sensatez, sabiendo que el otro puede pensar diferente, y sin embargo, existe un lugar de diálogo para llegar a un punto de acuerdo y avanzar juntos”.

Pendientes

En tanto la nueva titular de la ONG dijo que “la noticia para mí fue muy gratificante. Sigo desde hace muchos años el trabajo de la institución, como ciudadana de este medio, y cuando Encarnación me lo propuso fue un orgullo y un placer enorme, y agradezco su confianza. Junto al equipo vamos a trabajar para continuar en el mismo sentido y con todas las actividades planificadas, en pos de las víctimas de violencia y de las personas que se acercan para solicitar contención y orientación”.

Puntualizó que se debe continuar con la labor de concientización. “El tema del flagelo de la violencia requiere de un trabajo y un compromiso muy grande a nivel comunitario. Y para ello hay que generar tareas que generen impacto entre la población”.

“Una cuenta pendiente es la creación de un hogar de refugio para víctimas. Ojalá se pueda concretar ese proyecto, que es tan necesario. Considero que se debe tomar la decisión para poder llevarlo adelante. En otras localidades donde están en funcionamiento, las experiencias son buenas”, dijo, al tiempo que dijo que desde el nivel edilicio de la institución sería “muy positivo realizar una ampliación. El proyecto ya está; hay que concretarlo”.

En Manos Entrelazadas se desempeñan trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Son 14 profesionales que prestan sus servicios ad honorem. “Nos impulsa a trabajar el servicio a la comunidad, hacia el otro, la escucha, la empatía, el estar involucrado en la necesidad. Desde lo profesional, nos enriquece además esta tarea; de cada persona se puede aprender mucho y eso es gratificante y constructivo, y nos estimula cada día a mejorar las intervenciones”.

Los días y horarios de atención son martes, de 15.30 a 17.30, y los miércoles y jueves, de 17.30 a 19.30. El teléfono 02932-15634586 funciona las 24 horas, al igual que la página de Facebook por donde se responden todas las consultas: https://www.facebook.com/ManosEntrelazadasONG