Mandón llevó su pizarrón a Mendoza: "Para mí es como dirigir al Real Madrid"

Casi en silencio, Fernando Mandón comenzó a escribir su historia como DT puertas afuera de la Liga del Sur. Si bien tuvo un paso como formador de Rosario Puerto Belgrano, “Tato” incursionó con éxito en la Liga de Coronel Dorrego y ahora le llegó la posibilidad de seguir creciendo muy cerca de la cordillera. Fray Luis Beltrán, un modesto club de la primera división de la Liga mendocina, se interesó en su proyecto.

Mientras desea que en algún momento pueda tener su chance como entrenador de Rosario Puerto Belgrano, el ex arquero le contó sus sensaciones a La Nueva.

--¿Cómo surgió lo de dirigir en Mendoza?

--Llegué a través de contactos de gente conocida. Entregué mi curriculum en varios clubes y se dio lo de Fray Luis Beltrán de la Liga Mendocina. Mi ilusión era seguir trabajando en el fútbol, salió esta posibilidad y voy a tratar de no desaprovecharla.

--¿Con qué club te encontraste?

--Con un club en pleno crecimiento, muy familiar, con muchas actividades y espacios para la practica de fútbol, futsal, padel, hockey y bochas.

--¿Qué nivel tiene la Ligamendocina?

--Hay 31 equipos, 21 en la A y 10 en la B. La Liga tiene muy buen nivel, con campos de juego y estadios muy bien cuidados. Creo que se puede trazar un paralelismo con la Liga del Sur.

“En la A, los 5 de arriba van a la zona campeonato, los de abajo juegan por la permanencia y desciende uno. Y enfrentamos a todos los que están en niveles superiores: Godoy Cruz y los clubes del Nacional B que presentan equipos en la liga local. Es un torneo muy competitivo y está bueno", agregó.

--¿Qué representa para vos esta oportunidad?

--La vidriera es muy buena porque enfrentamos a todos los grandes que están en niveles superiores. Les dije a los dirigentes y a los jugadores que para ellos debe ser el Real Madrid este club y para mí también va a ser como dirigir al Real Madrid.

--¿Creés que por sos un DT de afuera te van a exigir más?

--Tal vez, pero la exigencia siempre la pone uno mismo y desde mi lugar movilizar al club hacia un crecimiento desde deportivo e institucional.

--¿Qué fue lo primero que marcaste?

--Considero que cuando las pautas son claras de entrada todo se hace bien. No hay que mentir. Yo le dije que sólo llegarían dos refuerzos para que ellos lo sepan, que no van a venir ocho. En definitiva, no te salva hoy de un error dirigencial traer ocho refuerzos para salir adelante, no digo que pase acá. Para mí, hay que trabajar, si hay dos o tres chicos que están, les dedico muchísimo tiempo y hablarles para que estén convencidos. Porque es su momento y se van a desarrollar en el campo más allá de lo que uno quiera.

--¿Qué idea futbolística te gusta plasmar?

--Me gusta llegar al área rival con muchos Jugadores, siempre buscando el aporte constante del 3 y el 4 en función ofensiva, haciendo el bloque defensivo con los dos centrales y los dos 5, para que todos los demás aporten ofensivamente. Considero que el buen juego tiene que ser la herramienta principal, como también la presión constante.

--¿Te gusta ser DT?

--Sin dudas. De hecho, superó la pasión que tenía cuando era jugador. Y soy un convencido que la pasión es el motor principal en la profesión del entrenador.

--¿Cómo te llevas con la tecnología?

--Mal porque soy de la vieja escuela. Entiendo que la tecnología ayuda y mucho, pero también es cierto que hoy los vínculos no son tan estrechos. Soy un convencido que no hay nada como el cara a cara para relacionarse. Yo llevé todos mis CV en una carpeta y los entregué de mano en mano. Creo que no hay nada como mirarse a los ojos.

--¿Cómo te manejas con los chicos que hoy están todo el día conectado a las redes?

--Reniego bastante con eso y me pone mal. Puertas adentro, me parece que genera cierta distancia y no se relacionan como corresponde. Por todos los clubes donde pasé, siempre les dije lo mismo: del portón para adentro no se usa el celular, del portón para afuera que lo manejen como quieran.

--¿Cuál es tu principal bajada de línea?

--El respeto, los valores humanos y hablar todo de frente. Me gusta que nadie se quede con dudas deportivas y mucho menos personales.

--¿Cuál es tu sistema ideal?

--Me gusta el 4-2-3-1, pero los laterales tienen mucho aporte al medio y ataque para poder pasar a un 2-4-3-1. El orden me lo dan los centrales y los dos 5; y el resto tiene libertades en la búsqueda ofensiva.

--¿Estuviste cerca alguna vez de dirigir la Liga del Sur?

--Sí. El 4 de enero tuve una reunión donde hice todo lo posible para poder estar en Rosario Puerto Belgrano. Me reuní, me vine a Monte Hermoso, recuerdo que trabajaba, a la par de que el club hablaba con Beto Gómez. La opción fue Beto en ese momento, un tipo fenomenal. Lástima que tuvo esta salida abrupta, que no se la merecía. También charlé algo muy por arriba con un tipo que me pareció un gran dirigente que es el presidente de Tiro Federal (Sergio Botta). Tuvo la amabilidad en su momento cuando se dio lo de Tuya (Fabián) de llamar y de avisar de que no. Eso no lo hace mucha gente y habla de lo buena persona que es y del respeto hacia el otro.

--En algún momento se te va a dar.

--Más allá de trabajar o no, en la Liga del Sur hay muchos buenos entrenadores y no hay lugar para todos. Tendré que seguir esperando. Yo, después de haber dirigido en Monte Hermoso y salir campeones, estaba ilusionado con que podía ser mi momento en Rosario, pero no se dio y ahora estoy buscando progresar en esta liga.

“Nunca hice lobby para poder trabajar y, de repente, en algún momento lo tenés que hacer. Pero como nunca me va a salir, opté por venirme acá. En Mendoza, sin conocerme, tuve algunos contactos con gente del fútbol que conocía, presenté mis carpetas, currículum, antecedentes de haber trabajado en Suteryh y Rosario, esperé el momento y acá estoy”, contó.

“Mis referentes son los de la vieja guardia”

--Vos que fuiste futbolista, ¿en qué no se le puede fallar a un jugador?

--Cuando al jugador de fútbol le mentís, ya no hay retorno. En eso no se puede fallar. Por eso considero que hay que ir de frente. Por eso mis referentes son aquellos entrenadores de la vieja guardia como Kaddour, Sombra González , Alfredo Maldonado, Dagotto, el Ruso Schmidt, Adrián Achares y Alfredo Oviedo, entre otros.

--¿Cuáles son tus espejos como DT?

--A nivel internacional, Ancelloti (Carlo) tiene un manejo de grupo y una serenidad en la formas que marcan la diferencia. En tanto, Simeone (Diego), desde otro lugar, genera desde su pasión. Ambos son muy diferentes, pero siempre en la búsqueda de la victoria.

“Por otro lado, me asombra como Gallardo (Marcelo) gestiona el plantel para tener a todos a disposición y sin importar el rol que tengan, si juegan o no, etcétera. Y a nivel local, me gustan Katz (Marcelo), Bonjour (Darío) y Zapata (Juan Carlos) porque saben mucho de fútbol y no tienen demasiados misterios para manejar los grupos”.

--¿Cuál fue el mejor DT que más te marcó?

--El que más me marcó fue Pedro Rodríguez. De una nobleza absoluta, fue quien me hizo arquero porque yo jugaba al básquetbol. Jugamos un torneo Intercolegial muy característico en Punta Alta, donde participaban todos los barrios, y salimos campeones. Me hicieron un gol en 10 partidos.

“Después, Julio Paniagua y el Viejo Cogote me formaron en Rosario y me marcaron porque a los 15 años subí al plantel de Primera”.

--Y te fueron formando en todo sentido.

--Ni hablar. Tuve la fortuna de compartir vestuario con futbolistas de la talla de Uicich, Cheiles, Morante, Ripoll, Vogel, Paolucci, Posado, Barroso, Quijano, Pereyra , Garcés, Pekel, el Gallego Palacio, Saavedra, entre otros. Era imposible no seguir una linea de conducta y de trabajo.

En el nombre del padre

“Mi papá siempre estuvo detrás del arco y, si bien no me decía casi nada, para mí era muy importante tenerlo cerca. Me llenaba de confianza verlo. Siempre me alentaba y me daba fuerzas para seguir. Después, ya como DT, me siguió cuando dirigí en Monte Hermoso y me pude dar el gusto de coronarme campeón con él y mi hijo presente. Es un recuerdo imborrable porque ellos dos son mis pilares”.

El perfil de “Tato”

--Nombre: Fernando Mandon.

--Fecha y lugar de nacimiento: 26 de abril de 1975, en la Base Naval Puerto Belgrano.

--Trayectoria como arquero: El Trebol de Villa Mora, Rosario Puerto Belgrano, Sporting, Sansinena, Atlético Monte Hermoso, Villa Rosa de Coronel Dorrego, Independiente de Coronel Dorrego, Ferroviario de Coronel Dorrego, Leandro N. Alem de Coronel Pringles, Deportivo Alpachiri.

--Trayectoria como DT: selección de la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo, Juventud Unida de Punta Alta, selecciones de Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano, Suteryh de Monte Hermoso y Fray Luis Beltran de Mendoza.