Marta Cohen: "Va a venir una tercera dosis y también una cuarta, porque es lo lógico"

La médica patóloga y pediatra argentina Marta Cohen, que reside en el Reino Unido, señaló que a futuro se "va a venir una tercera y también una cuarta dosis, porque es lo lógico" en relación a la vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial.

"Mientras dure la pandemia nos vamos a tener que dar periódicamente vacunas de refuerzo", agregó Cohen en dialogó con el programa "Noticias en Compañía" que se emite por LU2.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de combinar vacunas y explicó que los resultados "son excelentes".

"Acá (en el Reino Unido) se empezó a combinar Oxford con Pfizer o Moderna cuando se cortó el contrato con Oxford-AstraZeneca. En Europa se dio es opción de Pfizer o Moderna y los resultados –que salieron publicados en junio- son excelentes, incluso la inmunidad es mejor que dar las dos (dosis) del mismo laboratorio, porque se estimula mucho mejor el sistema inmune al ser diferentes. De hecho ahora en Reino Unido se va a utilizar la combinación de vacunas, eso es lo que viene", avisó la médica.

Además, analizó a la posibilidad de combinar la vacuna Sputnik con alguna elaborada por otro laboratorio.

"No hay ningún inconveniente con eso, porque precisamente son diferentes la primera y la segunda (en la Sputnik) porque lo que buscaba el laboratorio al diseñarlas es que al ser diferentes generen una mejor inmunidad final", explicó.

"El gobierno (argentino) -agregó- se quedó corto en decir en que estaba la opción de Oxford o Moderna o de esperar. Tendrían que haber dicho que si alguien elegía la opción de esperar, sepa que su organismo va a estar muy mal preparado para enfrentar a la variante Delta", avisó.

Cohen también abordó un tema central como es la vacunación a menores de edad.

En ese sentido señaló que "hay que ofrecerle la vacuna a los chicos mayores de 12 años con comorbilidades o a los niños que viven con algún familiar con comorbilidad para reducir el riesgo de la persona que es más vulnerable. Pero no creo que sea recomendable vacunar a todos los niños, porque la mortalidad de un niño sano por COVID es de 0.17 cada 100 mil habitantes. El beneficio es poco y el riesgo no lo conocemos, porque son vacunas que se han aprobado muy de golpe -en 10 meses- y que por lo tanto no han sido probadas y no sabemos si a largo plazo puede haber un problema o no, sobre todo en un organismo tan joven como el de un niño", señaló.

"La visión del Colegio de Pediatras del Reino Unido y mi visión es que por ahora, como está la situación, no (vacunar a todos los menores). El costo beneficio es que el beneficio es muy poco y el riesgo no lo sabemos. Y lo otro es que hay que terminar con la pandemia en el mundo y para eso hay que vacunar a los adultos, los primeros en vacunar tienen que ser los adultos en el mundo, con las dos dosis", enfatizó.

En cuanto a cómo manejar la situación a futuro también dio su punto de vista.

"Hay que abrir y cerrar de acuerdo a lo que diga la situación epidemiológica del momento. Más allá de seguir vacunando, hay que hacer test a todo el mundo para saber si una provincia, ciudad o región puede seguir abierta. Eso es lo único que nos puede dar el diagnóstico para tomar una decisión momento a momento, para poder seguir estando abierto lo más que se pueda y cuando hay un grupo en una ciudad se estimula la medida en esa ciudad, se hacen cuarentenas cortas para que disminuyan los casos y después se vuelve a abrir. Eso es para mí lo que se debería hacer", apuntó.