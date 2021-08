El equipo Yamaha sanciona y deja sin correr al español Maverick Viñales

El equipo Yamaha apuntó contra el español Maverick Viñales por haber "causado daños" en el motor de la YZR-M1 en el pasado Gran Premio de Estiria, en Austria, que podría haber perjudicado el impulsor de la moto.

En consecuencia, el team oficial anunció la suspensión de Viñales y su ausencia el fin de semana venidero, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austria, nuevamente a celebrarse en el Red Bull Ring.

“La ausencia sigue a la suspensión del piloto por parte de Yamaha debido al inexplicable funcionamiento irregular de la moto por parte del piloto durante la carrera del fin de semana pasado", explicó la escudería.

Monster Energy Yamaha MotoGP Statement:



Yamaha regrets to announce that Maverick Viñales’ entry to this weekend’s Austrian MotoGP event has been withdrawn by the Monster Energy Yamaha MotoGP team.



