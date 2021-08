"El Estado no manda los insumos para que mi hijo comience su quimioterapia"

"En marzo le encontraron cáncer en los testículos a mi hijo, Juan Pablo, de 19 años. Él ya fue operado. El 10 de mayo se mandaron a pedir los insumos para que empiece con su quimio. El 17 de junio el pedido fue aprobado, pero los insumos todavía no llegaron. El Estado no manda los insumos para que mi hijo comience su quimio".

El relato corresponde a Débora Lugo, mamá de Juan Pablo, quien hace tres meses espera poder comenzar con su tratamiento.

"Estuve con el oncólogo el viernes y él mismo me decía que siga insistiendo porque mi hijo necesita hacer sus quimios porque es una enfermedad que va avanzando día a día", contó en diálogo con Encuentro, por CNN Radio.

Débora relató que "el pedido se hizo desde el Hospital Municipal a La Plata, pero ya de ahí se encarga Región Sanitaria. Yo llamo y por ahí no contestan o si contestan es siempre lo mismo, nos dicen que desde La Plata no los mandan".

Además, mencionó que Juan Pablo "tiene sus días, a veces anda caído y otros días se levanta y está re bien".

"Acá se dejaron de lado muchas cosas por el coronavirus. El oncólogo me dijo que ponga un abogado para pedir una medicación para salvar una vida y me parece ilógico. Pero si tengo que intimidar a Región Sanitaria o al Estado, lo voy a hacer porque se está jugando con la salud de mi hijo. ¿Y si a mi hijo le avanza esto? Voy a hacer todo lo posible [para que tenga su medicación]", subrayó.

Por último, Débora puntualizó en que "el director de Región Sanitaria tiene muchas más posibilidades que yo de tocar puertas".

"¿Por qué no intimida él? ¿Por qué no me da una mano? Es una criatura con una vida por delante. Y no es solo mi hijo; por todo esto conocí mucha gente con los mismos problemas", completó.