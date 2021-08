Comienza un peritaje clave en el caso Chano Charpentier

Peritos comenzarán a realizar estudios sobre el arma que pertenecía al oficial de la Policía Bonaerense Facundo Amendolara y el disparo que hizo sobre el músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La pericia se llevará a cabo a partir de las 11:00 en el Gabinete de Criminología de Lomas de Zamora, con presencia de peritos oficiales de Policía Federal y de parte. Los estudios se realizarán sobre el arma 9 milímetros, una vaina y la bala de Amendolara encontradas en la vivienda de Exaltación de la Cruz donde vivía Chano.

Además de la pericia balística, se hará un estudio comparativo para intentar determinar la distancia que había al momento del hecho entre el Policía y Chano. Para ese fin, se tendrá en cuenta la deflagracion de pólvora hallada en la vestimenta que Chano tenía ese día y ahora está secuestrada por el fiscal de Zarate Campana Martin Zocca.

Se realizarán con el mismo arma varios disparos a distintas distancias y así ver la huella de pólvora que deja. Por otro lado el fiscal prepara una serie de nuevas testimoniales y la semana próxima ya tomará una de ellas. Hasta el momento no hay presentado querellantes en la causa. Días atrás declaró Marina, la madre de Chano, quien aseguró que su hijo no agredió a nadie y que no había justificación para que el policía disparara. (NA)