"Siento que todo lo hecho valió la pena", sostuvo Mónica Biassotti

"Se trata de una referente de nuestra ciudad y el alma de desfiles y eventos culturales en el distrito. Por su trayectoria, consideramos que es un reconocimiento más que merecido", se afirmó desde el bloque Bien Común y previo a que el Concejo Deliberante declarara como “Vecina destacada” de Coronel Rosales a Mónica Biassotti.

“Lo recibí como mucha emoción. La verdad es que no me lo esperaba. Incluso muchas de las cosas que dice el proyecto las había olvidado. Fueron 30 años en la Municipalidad. Amaba mi trabajo, y sobre todo amo a mi ciudad. Tuve muchos mensajes y llamados, y me dije 'esto es hermoso y todo valió la pena'. Es un mino total al alma”.

Mónica, en su desempeñó como agente municipal, tuvo estrechos lazos con las instituciones de la ciudad, a partir de lo cual, por ejemplo, se organizaban exitosos desfiles durante los aniversarios de la ciudad.

“Y sigo manteniendo contacto con la gente, mediante el teléfono o Facebook. Lamentablemente desaparecieron muchas instituciones en Punta Alta. Cuando ingresé a la comuna había centros de residentes de casi todas las provincias. Hoy, ya no es así. Había instituciones importantes que ya no están y que hay que recuperarlas y unificar a la gente. Nuestra ciudad se merece eso y mucho más”.

Además, es la creadora del Centro Nativos Puntaltenses, que tiene más de 10 mil seguidos en Facebook.

“Cuando pueda hacerlo, después de este virus que nos atacó, voy a intentar con el Centro, que siempre estamos unidos, reflotar todas esas cosas que hacen feliz a la gente, con la unión de los puntaltenses nacidos o por adopción. La idea es que vuelva la alegría a las personas. En el Face del Centro Nativos se siguen subiendo historias y muchos puntaltenses que hace años se fueron de la ciudad, recuperaron la relación y se reencontraron con gente conocida, vecinos; es emocionante ver esas historias”.

“Con el grupo no pudimos lograr el objetivo de recuperar el castillo ubicado en Villa Arias, pero al menos estamos unidos y así decimos presente en todos lados”.

Más allá de lo institucional y en el rol como trabajadora municipal, Biassotti recordó su vínculo con los medios de comunicación.

“Empecé con Carlos Lencinas, a quien le digo 'mi maestro' en la FM Punta Alta. Hice un programa en LU2, luego en Radio Nacional, en FM 2001 tuve un programa llamado 'Sentimientos' y en televisión realicé tres experiencias: 'La ciudad de Mónica', 'Informativo municipal', que lo hacía desde la propia comuna, y más tarde, 'Sentir la ciudad', que se extendió por más de 15 años”.

“Extraño los medios. Algún día quiero volver porque esa magia que tiene el micrófono y el comunicarse con la gente, es maravilloso”.

Y en 30 años, la “Vecina destacada” acumuló muchas anécdotas y una de las que le resuena más fuerte se refiere al armado de la bandera nacional, que luego se presentó en Rosario, donde también tuvo la oportunidad de viajar.

“Fueron dos años juntando la tela celeste y blanca para que nos represente en el Monumento a la Bandera. Fue un desfile de cuadras y cuadras con nuestros colores. Me dejó un impacto emocional muy grande. También en el baile del pericón en la Base Naval Puerto Belgrano, que nunca se había visto con tanta gente. Realmente son cosas que me quedaron guardadas en el corazón".

"Las cosas quedan en el alma y pienso volver"

"Fueron tantas cosas las que sucedieron en el tiempo. Tantos buenos recuerdos y experiencias. Hay algunas que la gente me las comenta y las empiezo a revivir como si fuera hoy. Todas cosas que quedaron en el alma", dijo Biassotti.

Al mismo tiempo, sostuvo que "eso me hace sentir una gran satisfacción por el deber cumplido. De todos modos, no voy a bajar los brazos y una vez que todo esto pase, volveremos con el Centro para hacer cosas por la ciudad. Sueño, por ejemplo, con hacer algún gran festival para las familias o para los chicos en la plaza. En algún momento, vamos a poder hacerlo para convocar a los puntaltenses, con cosas que nos hacen bien a todos”.