El agro, clave en las exportaciones de la provincia de Buenos Aires

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

Las exportaciones del sector agroindustrial en este mes de abril fueron de 1.338 millones de dólares, muy por encima de los U$S 617 millones de las manufacturas de origen industrial y de los U$S 138 M de combustible y energía.

Es una de las pautas que explican, de acuerdo con el informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, cómo entre los meses de enero y abril últimos las ventas internacionales bonaerenses fueron el 34,5 % del total, a nivel país, y generaron ingresos por más de 7.441 millones de dólares.

El ministerio de Hacienda y Finanzas detalló, en este abril, un incremento interanual del 47,8 %, alcanzando un monto total de 2.093 millones de dólares exportados, siendo también el mejor mes de los últimos ocho años.

En el desglose de abril, las manufacturas de origen agropecuario registraron ventas por 817 millones de dólares. La suba aquí fue del 41,9 %.

En tanto, las exportaciones de productos primarios, que fueron de 521 millones de dólares, conllevó un incremento del 17 %.

El incremento de las manufacturas de origen industrial fue del 128,2 % (U$S 617 millones).

Durante el mes de abril, los principales destinos de las ventas externas de la provincia de Buenos Aires fueron los países del Mercosur. La exportación llegó al 23,6 %, alcanzando 494 millones de dólares. La suba aquí es del 96,5 % respecto al mismo mes del año 2020.

También en este abril, hacia los Estados Unidos fueron 69 millones de dólares; a Brasil, U$S 396 M; a China, U$S 172 M; a Chile, U$S 138 M; a India, U$S 79 M; a Australia, U$S 90 y a Egipto, U$S 78 M, entre otros.

El incremento más significativo se produjo con Australia, con el 256,1 %, seguido de Brasil, con el 110,7 % y de Chile, con el 107,6 %.