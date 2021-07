Referentes de Juntos por el Cambio respaldaron a Macri tras decir que el Gobierno "busca venganza"

Luego de saldar la disputa interna del PRO y ratificar la unidad de Juntos por el Cambio, algunos de los principales dirigentes de la coalición opositora salieron hoy a respaldar al unísono al expresidente Mauricio Macri, quien acusó al Gobierno de "buscar venganza" contra él.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la ex gobernadora bonaerense y posible candidata a diputada por la Ciudad María Eugenia Vidal, dieron una nueva muestra de unidad al expresar su apoyo al exmandatario.

El pasado domingo Macri publicó una carta en sus redes sociales en la que afirmó que "el Gobierno busca venganza" contra él a través de la causa Correo Argentino y una "Justicia manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini" y que "el objetivo" son sus hijos.

"Mientras liberan a los que se robaron el país, Zannini y sus fiscales y jueces adictos cometen ilegalidades y arbitrariedades manifiestas contra Mauricio Macri a través de sus hijos", sostuvo Carrió, la co fundadora de la alianza Juntos por el Cambio, y advirtió: "Estoy preparando los juicios políticos pertinentes".

Por su parte, Rodríguez Larreta también respaldó al ex mandatario con un mensaje en su cuenta de Twitter, donde expresó: "Contás con todo mi apoyo y el de millones de argentinos que saben de tu compromiso con el país".

Mientras liberan a los que se robaron el país, Zannini y sus fiscales y jueces adictos cometen ilegalidades y arbitrariedades manifiestas contra Mauricio Macri a través de sus hijos.

Estoy preparando los juicios políticos pertinentes. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 5, 2021

Contás con todo mi apoyo, @mauriciomacri, y el de millones de argentinos que saben de tu compromiso con el país.https://t.co/8pJo4Hg6Lr. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) July 5, 2021

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El jefe de Gobierno porteño fue el gran protagonista del pasado fin de semana junto con Bullrich y Vidal, por el acuerdo que cerraron para que la presidenta del PRO decline su candidatura a diputada en la Ciudad y le ceda el lugar a la ex gobernadora, impulsada por Larreta.

La pulseada había generado picos de tensión en el PRO, por lo que Larreta y Bullrich se mostraron juntos tras el acuerdo, para ratificar la unidad del espacio, un mandato que se ratificó durante la cumbre de Juntos por el Cambio que se llevó adelante este lunes.

En ese contexto, Vidal también se sumó al respaldo público para el ex presidente y manifestó: "Todo mi apoyo para vos y para toda tu familia frente a la arbitrariedad e injusticia en la causa Correo Argentino".

Todo mi apoyo para vos y para toda tu familia, @mauriciomacri, frente a la arbitrariedad e injusticia en la causa Correo Argentino. https://t.co/7ni3wm6GwF — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 5, 2021

Estimado @MauricioMacri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza. https://t.co/JT4CIYFkgo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2021

Por su parte, Bullrich fue la primera en respaldar a Macri el pasado domingo tras la acusación del ex presidente y afirmó: "Quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza".

El mensaje unificado de los dirigentes de la oposición, en particular de las figuras que pulsearon durante semanas por el armado electoral, se dio luego de que los seguidores más "duros" del PRO criticaran en las redes sociales a Larreta y a Vidal por el corrimiento de Bullrich.

El pasado domingo, mientras el jefe de Gobierno y la presidenta del PRO se mostraban juntos para ir dejando atrás la confrontación, Macri publicó en sus redes sociales una carta abierta en la que cuestionó al Gobierno por su situación judicial.

"El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA", afirmó el ex presidente. Y en el mismo sentido, agregó: "Esto que me está pasando a mí no le puede pasar a ningún otro argentino". (NA)