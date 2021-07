Bobinas Blancas: pidieron la absolución del acusado de lavar dinero narco

La defensa de Emmanuel García, el único de los 7 imputados en la megacausa Bobinas Blancas por narcotráfico y lavado de activos que no reconoció su autoría en los hechos, pidió en la audiencia de juicio de hoy la absolución de su asistido al plantear que su actividad (transacciones con criptomonedas) "no configura delito".

Los defensores del acusado de lavado de dinero al parecer producto del narcotráfico, entienden que la fiscalía "no acreditó" la imputación contra García "con el grado de certeza necesario para esta etapa del proceso".

Durante la continuación de su alegato de clausura, los representantes legales del causante se refirieron a una acusación "defectuosa" por parte del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, Gabriel González da Silva.

"En el debate las acusaciones del fiscal y la querella se apoyaron en conjeturas, sospechas y especulaciones, por lo que se viola el principio de congruencia y de defensa en juicio. El relato de los acusadores no está acreditado porque es sólo eso: un relato", alegó Roxana Piña, abogada de García junto con Sebastián Le Bourgeois.

"Operar con criptomonedas no es una actividad ilegal en nuestro país, por lo tanto no están dados los elementos objetivos del tipo penal y no hay origen ilícito de los bienes. Las obligaciones que se intenta reprochar a García no están reguladas", acotó.

"En el requerimiento de elevación de la causa a juicio no existe una imputación concreta. Las hipótesis son ficticias y la falta de pruebas es elocuente, por lo cual solicito la absolución de Emmanuel García", continuó la defensora particular.

El fiscal González da Silva le atribuye a García 5 hechos de lavado de activos y la querella, 8.

"Inconstitucionalidad" y nulidades

La doctora Piña planteó además la "inconstitucionalidad" del proceso al que está siendo sometido su cliente, y requirió al Tribunal la nulidad de la indagatoria a García durante la instrucción de la causa, como también su sobreseimiento.

La letrada peticionó asimismo la "nulidad parcial" del requerimiento de elevación del sumario a juicio respecto de su pupilo, y de las acusaciones del fiscal y la querella contra su patrocinado. En relación con estas cuestiones también pidió que García sea sobreseído.

En tanto, Piña solicitó la "nulidad de la extracción de información" del teléfono celular del encartado en el marco de la investigación del caso, y calificó la pena de 8 años de prisión para García propuesta por el fiscal de juicio como "desmesurada, injustificada y arbitraria".

La próxima jornada de debate, que sería la última, se programó para el viernes 16, a las 9, cuando la fiscalía y los querellantes deberán responder el planteo de inconstitucionalidad y las nulidades presentadas por las defensas.