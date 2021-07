Video: Max Verstappen volvió a arrasar en casa y escapa en la cima del torneo

Saldo perfecto arrojó la visita al circuito de casa; dos competencias y dos victorias para el holandés Max Verstappen en el Red Bull Ring de Austria, donde hoy quedó atrás la novena cita del mundial de Fórmula 1.

Implacable manejo y ritmo exhibió el piloto de 23 años para dominar de punta a punta la competencia y firmar la quinta victoria de la temporada, cuarta consecutiva (suma 15 en su historial), que le permite agigantar cada vez más su figura en la presente temporada.

Esta vez, el espectáculo ocurrió a espaldas del vencedor, con la batalla entre el británico Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en el comienzo; la irrupción puntera de los Mercedes luego, y posteriormente con las permanentes alternativas en la mitad de parrilla.

