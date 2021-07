La falta de fiscales sigue siendo una deuda en este Departamento Judicial

Audionota: Gino Mondino

Las designaciones de dos nuevos fiscales en esta ciudad es sólo un “paliativo” en el Ministerio Público si se tiene en cuenta que aún hay seis fiscalías vacantes, lo cual genera un cúmulo de causas para aquellos acusadores titulares de una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, que además subrogan otras UFIJ.

En los últimos días el Poder Ejecutivo bonaerense nombró a Diego Fernando Torres fiscal de la UFIJ N° 4 bahiense, que investiga casos de violencia de género y delitos sexuales, y a Carlos Esteban Human para hacerse cargo de una de las fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El doctor Torres asumirá en reemplazo de su colega Juan Pablo Schmidt, quien continuará como fiscal pero en la UFIJ N° 15 de flagrancia en lugar de Paula Pojomovsky, que asumirá como secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Por su parte Human se desempeñará como fiscal titular al parecer de la UFIJ N° 2 y paralelamente subrogaría en la UFIJ N° 3 que está vacante, ambas del fuero de Menores local.

“Por el traspaso de Pojomovsky a la justicia federal nos faltan ocho fiscales y entraron dos, por lo tanto siguen faltando seis: uno en Menores, otro en la UFIJ 2 de mayores que está vacante y subroga el fiscal Diego Conti, otro en la UFIJ 7 que subroga Marcelo Romero Jardín y uno en la UFIJ 18 (delitos económicos), que también está vacante y subroga Mauricio del Cero”, detalló el fiscal general Juan Pablo Fernández.

Al respecto el entrevistado agregó que la UFIJ 9 también quedó vacante después de que Sebastián Foglia asumiera como juez del TOCF, al igual que carecen de fiscales dos unidades en Tres Arroyos como consecuencia de la salida de José Antonio Bianconi y la licencia “prolongada” de Carlos Lemble.

“Tenemos seis vacantes y un fiscal que está con licencia desde hace mucho tiempo y próximo a jubilarse, entonces seguimos en una situación difícil”, opinó Fernández.

“Cuando termine la feria judicial seguramente me van a autorizar a recibirles juramento (a Torres y Human) y que tomen posesión de los cargos. Esto nos permite seguir funcionando porque, de lo contrario, íbamos a tener problemas serios por no poder continuar con todo el trabajo”, remarcó.

“Con estas designaciones paliamos los agentes que se fueron, es decir entra un fiscal pero se va otro, por eso la situación no se ve aliviada. Sí está un poco mejor el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con la designación de Human, porque Menores tenía dos tercios vacantes. Ahora va a quedar vacante sólo una fiscalía”.

“Así libero un poco a los fiscales de mayores que estaban subrogando en el Fuero, dándole una mano a Betina (Úngaro, fiscal de la UFIJ N° 1 de Menores). Comparado con lo que nos falta, esto es solo un pequeño alivio”, continuó diciendo el jefe de los fiscales bahienses.

Estrés y tensión



La carencia de fiscales en el Departamento Judicial Bahía Blanca se evidencia en el desempeño cotidiano de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

“Llevamos muchos años trabajando de esta forma porque se nombra a dos fiscales pero se van otros dos, algunos se jubilaron y otros pasaron a otros organismos como el caso de Foglia, que se fue al fuero federal. Otros asumieron como jueces en la justicia provincial”, indicó el informante.

“La actividad de un fiscal produce un alto nivel de estrés y tensión porque trabaja desde la recepción de una denuncia hasta que la causa termina, es decir el juicio oral, los recursos y a veces se va a Casación”, acotó.

“Todo esto genera un cúmulo de trabajo que hay que atender. Cada fiscal tiene su UFIJ y encima 6 fiscales tienen que subrogar una segunda UFIJ. Si ya una sola es un trabajo altamente estresante, dos es una situación difícil”.



“No es un alivio sustancial, pero estas dos designaciones nos permite seguir a pesar de las seis vacantes, que son muchas”, finalizó Fernández.

En marzo de 2016 el funcionario ya había advertido sobre esta misma problemática, que en ese momento obligó a la suspensión de juicios.

“La situación es bastante crítica porque se viene de un arrastre de algunos años. Ahora hay voluntad política, pero es algo que lleva su tiempo”, manifestó el fiscal general en aquel entonces, cuando había cinco fiscalías sin titulares y dos fiscales de licencia.

“Hay agentes haciendo el trabajo de dos o tres fiscales. No se puede frenar la rueda, pero ya se empieza a sentir porque tuvimos que pedir la suspensión de juicios”, confirmó Fernández en esa oportunidad.



Amplias trayectorias



El doctor Human cumplió funciones como secretario en el juzgado de Garantías N° 4 a cargo de Marisa Promé y además fue auxiliar letrado en el juzgado de Garantías N° 1 cuando era dirigido por la magistrada Gilda Stemphelet.

Actualmente es director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y docente titular de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Policía de nuestra ciudad.

Torres, en tanto, trabajó como fiscal de instrucción en Dolores, con competencia en delitos genéricos, estupefacientes y delitos conexos a la trata de personas.

A ese departamento judicial había ido en 2011, luego de actuar como ayudante fiscal en esta ciudad.

Es procurador, escribano y abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata.