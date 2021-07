Otro Schumacher que asoma con serias intenciones en el automovilismo

El alemán David Schumacher, hijo de Ralf y sobrino de Michael, leyenda de la Fórmula 1, ganó hoy su primera carrera de Fórmula 3, en la tercera fecha celebrada en el autódromo Red Bull Ring de la ciudad de Spielberg, Austria.

Con 19 años, el piloto del equipo Trident hizo su bautismo triunfal dos años más tarde de su ingreso a la categoría, que tiene como líder al noruego Dennis Hauger (Prema Racing), tercero este sábado.

