Villafañe, furiosa con la serie de Maradona: "Ocúpense de responder las cartas documento"

Hace tiempo que tanto Claudia Villafañe como sus hijas Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Diego Maradona, mostraron su descontento sobre el argumento de "Maradona: Sueño bendito", la biopic del exfutbolista producida por Amazon Prime Video. El principal motivo es que nadie de la producción se comunicó con ellas para conocer su versión sobre los hechos que abordan en la serie, como la adicción del ídolo, y según la empresaria, no sería fiel a sus vivencias junto a él.

Mientras se espera que el proyecto salga a la luz, "La Tata" hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales. "Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento", disparó. Y agregó: "Mejor ocúpense de responder las cartas documento que les mandé hace más de un año".

La empresaria había iniciado acciones legales contra el proyecto a raíz de un planteo que habría hecho Diego dos años antes de morir, en el que señaló los puntos que no podían faltar, entre los que se destaca su vida al lado de Claudia, supuestas infidelidades y estafas. Sin embargo, Dalma asegura que el "Diez" no dio su testimonio.

"Opino que es una vergüenza que mi papá jamás haya hablado con nadie para que sacaran testimonios de él. Y que la gente contratada para contar la historia (me da asco) no tiene idea de nada de la vida real de mi papá", manifestó en sus redes sociales. Y en diálogo con "Intrusos" contó cómo se enteró del argumento antes de que saliera a la luz. "Tengo un montón de amigos que laburaron en la serie. Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contaran de qué va la serie. Si yo aparezco y cuentan algo que no es cierto, voy a hacer lo mismo que mi mamá ", adelantó.

La serie fue escrita por Guillermo Salmerón, Silvina Olschansky y Alejandro Aimetta -quien también es el director- y se grabó en Argentina, Uruguay, España, Italia y México. Tres actores fueron elegidos para representar tres etapas significativas en la vida del exfutbolista. Nicolás Goldschmidt, en sus inicios en Argentinos Juniors y Boca; Nazareno Casero, estará al frente de la mejor etapa deportiva del "Diez" y la más oscura a nivel personal; y Juan Palomino será un Diego más maduro, en sus últimos años.

También formarán parte del elenco, Mercedes Morán y Rita Cortese, como Doña Tota; Pepe Monje y Claudio Rissi, como Don Diego; Laura Esquivel y Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe; Leonardo Sbaraglia, como Guillermo Coppola; Peter Lanzani, como Jorge Cyterszpiller; Marcelo Mazzarello, como Carlos Bilardo; Darío Grandinetti, como César Menotti y Nicolás Furtado, como Daniel Passarella, entre otros.