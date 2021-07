El pedido de Oveja Hernández antes de saber cómo será el final

Argentina tendrá revancha, mañana desde las 9, de lo que fue su flaco debut olímpico, aunque enfrente estará nada menos que a España, el mismo que le ganó la última final del Mundo, en 2019.

El equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández deberá, ante todo, cambiar la cabeza después de la paliza que por momentos le dio el poderoso Eslovenia, de la mano del estelar Luka Doncic.

“En los Juegos Olímpicos hay que estar preparado para todo. Es una presión constante. A este grupo no le gusta perder nunca. El que cree que no queremos ganar, no nos conoce”, resaltó Oveja.

Si los jugadores no supieron cerrar la herida, el futuro será negro, porque viene de perder por 18, clasifican dos por grupo, más los dos mejores terceros, y el último rival será Japón (domingo a la 1.40).

“Hay una posibilidad de no clasificar. Pero si de ahí vamos a destruir todo, no me parece, la verdad. Hay que cuidar a nuestro básquet, defenderlo, y estar tranquilos que los equipos argentinos siempre dan todo”, expresó el técnico bahiense, en declaraciones a Solo Básquet.

Definitivamente los españoles, a pesar de su poderío, no cuentan con un jugador que pueda tornarse indefendible como Doncic.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De todos modos, para tener aspiraciones, Argentina deberá subir sus porcentajes de lanzamientos, igualar más los rebotes y controlar mejor los ritmos de juego.

Son dos rivales que se conocen a la perfección. Los españoles, dirigidos por el italiano Sergio Scariolo cuentan con la misma base del plantel de China, sin Juan Hernangómez.

El juego, de ofensivas largas, se genera a partir de Ricky Rubio, conectando con Marc Gasol, otro que bien puede ser el faro ofensivo.

También cuenta con Alberto Abalde, Rudy Fernández, Victor Claver, Sergio Rodríguez, Sergio Llull y, aunque llega desde el banco, Pau Gasol (con 41 años igual que Scola), puede aportar mucho todavía.

Así están

Grupo A: 1º) Francia (2-0), 2º) Estados Unidos y República Checa (1-1) y 4º) Irán (0-2).

Grupo B: 1º) Australia (2-0), 2º) Italia y Alemania (1-1) y 4º) Nigeria (0-2).

Grupo C: 1º) Eslovenia (1-0) y España (1-0); 3º) Argentina (0-1) y Japón (0-1).