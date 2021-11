Unidos por la misma pasión, los Montaner compartirán escenario por primera vez

Comenzó la cuenta regresiva. El 31 de julio los Montaner compartirán el escenario por primera vez en su concierto por streaming único. Ricardo Montaner, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna y su yerno Camilo se presentarán en el Anfiteatro Altos de Chavón ubicado en La ciudad de los artistas (La Romana, República Dominicana), en un show que contará con un súper producción de más de 150 personas, entre músicos, técnicos y productores y el que cantarán los mejores temas de sus respectivas carreras.

La música nunca fue un mandato en la familia del autor de “Tan enamorados”, “Bésame” y “Soy feliz”, sin embargo, sus hijos mamaron desde pequeños su pasión y decidieron seguir sus pasos, aunque no fue fácil como muchos pueden pensar. A pesar de que Ricardo lleva más de cuatro décadas siendo uno de los grandes referentes de la música en español y sobre todo, un autor destacado a la hora de cantarle al amor, a sus hijos Ricardo (30) y Mauricio (27) les costó encontrar su lugar. Durante 13 años probaron con distintos géneros hasta que en una visita a la Argentina marcó un punto de inflexión en su recorrido y dio comienzo al furor que generan hoy en día.

"Doy gracias a Dios por la Argentina, porque cada vez que he llegado aquí me han recibido como argentino. Aquí empecé a vivir mi sueño", contó Mau en una de sus devoluciones en “La Voz Argentina”, donde se desempeña como coach junto a su hermano. Y destacó: "Aunque solamente nos escuchaban mi padre y mi madre, la Argentina siempre nos prestó sus oídos y nos dieron muchísimo amor".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En cambio, Evaluna (23) forjó una sólida carrera como actriz. Su debut fue a los cuatro años en el video de "Si tuviera que elegir", de su papá. En 2009, se animó a cantar públicamente por primera vez en el programa de Susana Giménez, donde deslumbró a todos con su dulzura y la potencia de su voz, a pesar de ser solo una nena. En 2010 empezó a trabajar en Nickelodeon, en la tira juvenil "Gachi", en 2013 fue conductora del segmento "Día a día" de "La Voz Colombia" y un año más tarde dio sus primeros pasos en cine en la película "Hot Pursuit". A la par, fue creciendo en su carrera como cantante, tanto junto a su padre, su marido, Camilo (27), como en solitario. Y actualmente es la protagonista de la novela juvenil "Club 57", en la que canta, actúa y baila.

Hace seis años que está en pareja con el artista colombiano, con quien se casó en 2020. El joven rápidamente se integró al “Clan Montaner” y contó con la ayuda de su suegro para poder pasar más tiempo con Evaluna. "Yo estaba enamorado de ella y vivía en Bogotá mientras que ella estaba en Miami, y yo quería visitarla porque nos gustábamos. Ella me vino a visitar, nos hicimos novios y empecé a ahorrar y a buscar la manera de verla", relató el autor de "Vida de rico" y "Ropa cara" en una entrevista con "La peña de Morfi".

Y detalló: "Todo fue con la ayuda de Ricardo Montaner que me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos, sino que me ponía a grabar esos demos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando. Él todavía no me reconoce que me mandó a hacer esos demos a propósito, pero yo sé que es así". Pero además, aseguró que pasar tanto tiempo con el destacado cantante y con sus hijos Mau y Ricky lo ayudó a ganar confianza para empezar a componer sus propias canciones.

Ricardo está muy presente en la vida de su familia, tanto arriba como abajo del escenario. Y el hecho de poder reunir a todos por primera y única vez representa un hito en su carrera, en la que ha conseguido infinidad de reconocimientos, el cariño de su público y el apoyo de su gente. Sin embargo, nada se compara con compartir una pasión tan fuerte como la que siente por la música.