Pablo Acrogliano: "Quizá más leve, pero un rebrote más va a haber"

El secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, dijo esta mañana que "el promedio de casos en Bahía Blanca sigue siendo alto, por arriba de los cien por día" y que por eso "hay que trabajar" para bajar ese número.

"Si bien estamos en la parte descendente de la curva, tenemos muchos activos aún y debemos estar con los ojos bien abiertos. La vacunación avanza, pero tenemos una brecha muy grande entre las primeras y las segundas dosis y no hay que bajar la guardia", añadió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el profesional afirmó que "quizá más leve en el sentido de ocupación de camas, pero un rebrote más va a haber".

"La variante Delta tarde o temprano va a llegar y ahí vamos a tener otro impacto. Insisto, no tenemos que bajar los brazos, estar atentos, seguir con las medidas de cuidado, no salir si no es necesario, ventilar los ambientes y vacunarse", mencionó.

Hasta su último reporte, comunicado ayer, el Municipio indicó que son 40.880 los casos totales de coronavirus en en la ciudad desde el inicio de la pandemia.

De allí, 1.713 casos permanecen activos, 821 personas perdieron la vida y las restantes 38.346 ya se recuperaron.

Por otra parte, Acrogliano contó que avanza a buen ritmo la campaña de vacunación contra la gripe.

"La vacunación de la gripe viene en buen ritmo. Si bien este año han mandado menos cantidad de vacunas, estamos aproximadamente en un 70 % de la población objetivo", indicó.

"Tenemos que hacer foco sobre puérperas y sobre las segundas dosis de menores, en eso estamos un poco bajos —continuó—; después estamos bien, dentro de la media".

Ene se sentido, comentó que "en Bahía, la población objetivo ronda los 54 mil personas entre personal de Salud, mayores y otras personas con patologías".

"La campaña arrancó como siempre y el ritmo es bueno, lo que cambió es que vinieron menos cantidad de vacunas en relación a otros años", subrayó.

"Hay casos de neumonía o de gripe; lo que pasa es que si tenés síntomas de gripe, hoy lo primero que hacés es ir a consultar por COVID. Hoy por hoy, la primera patología que un piensa es COVID", completó.