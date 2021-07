Vóleibol: Argentina estuvo cerca de la hazaña ante el mejor equipo de la historia

La Selección argentina masculina de voleibol sufrió este lunes una durísima derrota ante Brasil, porque más allá de ser el clásico sudamericano, desperdició una ventaja de 2 sets a 0 para caer en el tie break en su segundo encuentro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Albiceleste empezó de la mejor manera el partido, pero terminó sucumbiendo ante los vigentes campeones olímpicos con parciales de 19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14 en más de tres horas de juego.

Argentina, que venía de llevarse buenas sensaciones pese a la derrota con Rusia (1-3) en el debut), volverá a presentarse el próximo miércoles a partir de las 2:20 ante Francia, casi obligado a ganar para mantener chances de clasificación.

El partido hay que dividirlo en dos partes, la primera hasta la mitad del cuarto set y el resto hasta el final. Porque Argentina dominó casi a placer, desde la concentración defensiva y sus buenos contragolpes, los dos parciales iniciales por 25-19 y 25-21.

Bruno Lima metió 13 puntos en esos dos primeros sets, para erigirse, junto a Ezequiel Palacios, como las principales figuras dentro de un nivel grupal muy alto.

El entrenador brasileño Renan dio en la tecla para encontrar la reacción de su equipo con el cambio de armador, porque le permitió ganar variantes en el ataque e impulsar una primera reacción, con el triunfo en el parcial por 25-16.

En el cuarto set, Argentina parecía no haber recibido factura de la remontada brasileña y tomó una buena ventaja inicial, pero con un parcial de 7-1 en contra (donde el único punto que logró fue un error de saque verdeamarelha) vio como la chance de cerrar el encuentro ahí, se diluía. Pasó del 17-11 arriba, a un 18 iguales, que terminó en el empate global de Brasil en el encuentro.

"Es difícil hablar con tantas emociones en este momento, un cuarto set que creo que nos vamos a acordar todas nuestras vidas porque íbamos 17-11 y no lo supimos aprovechar el momento que estábamos pasando como equipo y controlando el partido. No pudimos mantener la calma, la concentración, cometimos errores que hasta ese momento no había aparecido, es difícil hacer un análisis ahora", explicó Facundo Conte, el emblema albiceleste.

El tie break volvió a mostrar un nivel bueno de la Argentina, pero Brasil ya había recuperado su confianza, el nacionalizado Leal penetró como quiso desde el ataque y el saque.

"Tuvimos muchísimas chances de recuperar el juego, lo hicimos para el tie break, pero estos equipos dan pocas chances y si no las aprovechás, se te pasa", agregó el punta receptor en declaraciones a TyC Sports.

Se le escapó a la Argentina, que ya tenía la espina desde Río 2016, cuando la Verdeamarelha lo eliminó en cuartos de final, pero no tendrá mucho tiempo de lamentarse, tal como explicó Facundo Conte, uno de los líderes del equipo.

"Quedará llorar y reprocharnos este partido hasta la noche, y mañana será otro día. De los rivales que nos quedan, jugando de esa manera tenemos muchas chances de poder ganar. No hay que abatirse con esto", afirmó.



Y cerró: "Es una zona durísima porque jugamos contra dos de los mejores equipos que hay en todo el torneo, pero hay que enfocarse en lo que viene para tratar de conseguir la victoria".