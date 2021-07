Otra suspensión del juicio por el caso Agustina Bustos: “Es un 'viva la Pepa'”

A raíz de la inconveniencia de realizar juicios por jurados en el actual contexto de pandemia, el debate para analizar la responsabilidad del único detenido por el homicidio de Agustina Bustos (19) se reprogramó una vez más, ahora para junio de 2022.

El juicio con jurados populares, que aceptó Matías Diego Moreno (21) -con prisión preventiva en vinculación con el asesinato de la chica, cometido el 3 de abril de 2018 en el barrio Rucci- estaba previsto para el 4, 5 y 6 de agosto próximos, pero se postergó por el riesgo de contagio de COVID-19.

Eduardo, padre de la víctima fatal, desconocía la novedad cuando fue consultado por La Nueva. sobre esta segunda suspensión del debate y no disimuló su malestar al caer en la cuenta que él y su familia deberán esperar un año más para tratar de lograr justicia.

Originalmente, las fechas para el desarrollo del juicio se habían fijado entre el 11 y 13 de mayo de 2020, aunque después el Tribunal en lo Criminal Nº 1 lo canceló por los motivos sanitarios mencionados.

El debate se haría el 14, 15 y 16 de junio próximos, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense se expidiera sobre la imposibilidad de llevarlo a cabo el mes entrante.



“Es un circo”



“Esto es un 'viva la Pepa'. Abren los teatros, las escuelas, parques, circos y se juega un partido de fútbol con 100.000 espectadores todos abrazados, pero por un asesinato no son capaces de ambientar un lugar con los protocolos necesarios para realizar un juicio previniendo el coronavirus”, opinó Bustos.

“En Bahía hay muchos sitios que se pueden acondicionar para hacer el debate, pero (las autoridades) ven más importante un partido de fútbol o un evento político, que la justicia por el homicidio de una persona”, añadió.

“Para los políticos de hoy, el fútbol y los partidos políticos son lo único importante; el resto que se maneje como pueda. Todo esto es un circo y no puede ser que se nos estén riendo en la cara”, completó.

Eduardo criticó además a la Justicia local por la demora en el desarrollo del juicio a Moreno.

“Todos los días la supuesta Justicia desentierra a Agustina, la apuñala y la vuelve a enterrar. Esto no es justicia, por eso seguimos penando por toda esta situación”, manifestó.

“El juicio y el veredicto de culpabilidad a este tipo no me van a sanar, pero para mí va a ser una vuelta de página. Sentimos indignación, impotencia, bronca y tristeza, y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta”, remarcó.

“Todavía estoy esperando que vengan las entidades del gobierno a golpearme la puerta de mi casa para preguntarme si estoy bien, tal como hicieron con el asesino de mi hija”, agregó.

“Los políticos me habían dicho que fuera y les golpeara la puerta cuando necesitara algo, pero te juro que el portazo todavía me hace doler los oídos”, continuó.



Poncio Pilato

A pesar de semejante pérdida, el hombre intenta recomponerse física, mental y económicamente tal como -aseguró- lo hizo toda su vida.

“La única respuesta que me dieron provino de ustedes, los periodistas, además de los amigos y la familia, que son importantísimos. Todos los demás se comportaron como Poncio Pilato, se lavaron las manos y arreglátelas como puedas”, destacó el entrevistado.

“Gracias a los medios tengo un poquito de fuerza para seguir adelante y que esto se haga conocido”.

“Somos tan de abajo que por más que gritemos fuerte, no nos escucha nadie. En las marchas la gente se nos reía en la cara y a un chiquito le preguntaron 'para qué marchás si total ya está muerta'”, enfatizó Eduardo.

“Lo único que puedo hacer es llorar a mi hija en silencio todos los días y eso mismo hago”, finalizó.



Reclamo del defensor



Valentín Fernández, abogado defensor de Moreno, también se quejó por la demora, pero en su caso por el exceso en el plazo de la preventiva contra su asistido, quien para el momento del juicio en 2022 llevará -según dijo- “más de 4 años” privado de la libertad.

“No es sano para nadie estar 4 años esperando un juicio detenido, por eso en su momento, en base al exceso de tiempo en prisión preventiva, planteé la excarcelación y ahora la domiciliaria, pero me las denegaron”, confirmó.

Fernández hizo hincapié en que el procesado, actualmente alojado en la cárcel de Villa Floresta, ya superó los 3 años de

detención cautelar previstos por la ley.

“El problema del juicio por jurados como consecuencia de la pandemia no solo es el debate en sí, sino también las audiencias previas en las que se convocan a 48 personas para la selección de jurados”, explicó.

“El Tribunal me ofreció la realización de un juicio técnico (a cargo de jueces profesionales), pero este chico quiere ser juzgado por jurados, porque es un derecho constitucional”, concluyó.

La acusación contra Moreno



Autoría. A Matías Moreno se lo acusa de ser el autor de la puñalada que mató a Agustina, durante un robo cometido en Piedra Buena al 1700. Primero la Policía le atribuyó el hecho a tres adolescentes, pero luego fueron liberados.



Giro. La investigación del caso dio un giro con la declaración de un testigo que dijo haber presenciado el hecho y vinculó a Moreno, quien negó los cargos en su contra. Otros 2 testimonios comprometen al causante.



Perpetua. El fiscal del caso, Jorge Viego, imputó al detenido homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), que prevé pena de prisión perpetua.