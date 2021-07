Boudou recuperó la libertad y quiere volver a tener un cargo en el gobierno

En su primer día de libertad condicional, el ex Vicepresidente Amado Boudou admitió que quiere volver a tener un cargo en el gobierno nacional. Sin embargo, hay algo que se lo impide: el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone también lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.

“Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos porque eso fue un accesorio de la pena”, señaló Boudou al ser entrevistado en Radio El Destape. Y dijo que seguirá “peleando en todos los frentes” para cambiar esa situación.

En agosto de 2018, Boudou fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda.

Más allá de sus ambiciones, Boudou recordó que nunca dejó ni dejará de hacer política. “Tenemos que entender que la política se puede hacer en todos lados. No hace falta ser funcionario o tener un cargo. Hay que retomar la idea de la política por fuera de esa lucha”, remarcó el ex Vicepresidente, quien no dejó de hacer política ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza.

El exvicepresidente, que estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, ahora puede gozar del beneficio de la libertad condicional siempre y cuando cumpla con algunas cuestiones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio.