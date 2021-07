El concurso para renombrar el Parque Campaña del Desierto vuelve al Concejo para ser modificado

La elección de un nuevo nombre para el Parque Campaña del Desierto deberá seguir esperando, ya que el Municipio decidió suspender la votación que se debía realizar tras la preselección de 5 candidatos y ahora el tema volverá a ser tratado en el Concejo Deliberante.

La decisión se tomó tras el encuentro del viernes pasado cuando el jurado compuesto por tres funcionarios de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos se debía reunir con el objetivo de elegir los 5 posibles nuevos nombres.

Julio Argentino Roca había sido el más votado en la primera etapa del concurso seguido por mantener Parque Campaña del Desierto y mucho más atrás otras opciones como Barranco de los Loros o César Milstein.

Sin embargo ese día, el representante del Frente de Todos, Carlos Quiroga, manifestó que desde ese bloque no tenían intenciones de participar porque no aprobaron el proyecto presentado por Laura Biondini (Juntos por el cambio) ya que no estaban de acuerdo con la metodología y que la votación se realice a través de las redes sociales.

Tras la decisión quedaron los 3 jurados de Juntos por el Cambio, el concejal Marcos Streitenberger, Ana Doria, titular del Laboratorio para la Innovación Democrática y la Participación Ciudadana, y Arrigo Reale, director de Movilidad y Espacios Públicos. Allí decidieron que el proyecto debía volver al legislativo para ampliar las bases del concurso.

"El proyecto vuelve al Concejo Deliberante para que se revean algunas cuestiones antes de seguir avanzando. El espíritu de esta iniciativa es positivo, novedoso y democrático, contando con la participación de los vecinos en un tema tan importante como es la designación del nombre de un nuevo parque", dijo el concejal Marcos Streitenberger.

"El concejal Carlos Quiroga se abstuvo de participar de la comisión que iba a seleccionar los 5 nombres que pasaban a la final argumentando que el Frente de Todos no había aprobado la ordenanza impulsada por el oficialismo. Sin embargo, vale recordar que su bloque votó una minuta de comunicación pidiendo el cambio de nombre del espacio público", se quejó.

"Lo importante es que Bahía Blanca tendrá un parque que será, nada más y nada menos, el más grande de la ciudad y habría que repasar la historia de Bahía para ver cuando fue la última vez que se inauguró uno", agregó.

"Creemos que esto no es un dato menor, sumado a que el Municipio vienen impulsando instancias de participación ciudadana en otros proyectos que están yendo para adelante a muy buen ritmo, como es el caso de la plazoleta Primeros Pobladores de Cabildo, donde los propios vecinos están reconstruyendo la historia de la localidad a través de un mural, o el caso del ambicioso proyecto de 14 de Julio, otra iniciativa que se viene prometiendo hace más de 15 años y ahora, con una gran participación de la comunidad, empezó a tomar forma", opinó.