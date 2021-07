Empezó la construcción de un gran complejo para ir a nadar y el tránsito explota en las rutas

--Buen día, Juan, ¿pasamos a cuartos? Ustedes la tienen mucho más fácil, aunque coincidirás que el otro día en la Bombonera nos robaron mal.

--Está difícil para ambos, pero nosotros no opinamos de los árbitros, solo nos dedicamos a jugar, je, je...

--Veo que no tenés ganas de jugarte demasiado, aunque en una semana volveremos a hablar de este tema y espero que conserves ese humor, así que ahora vamos a nuestras cuestiones de cada domingo y contame cómo te preparás para festejar el Día del Amigo en plena pandemia.

--Muy tranquilo, ya se acabaron las reuniones de las peñas o con mucha gente, ahora sólo en grupitos de tres o cuatro y con mucho cuidado.

--¿Ya tenés un panorama de cómo van a estar los locales gastronómicos el lunes a la noche y el martes?

--Como siempre te digo, una cosa son las cervecerías y bares donde concurren mayoritariamente los jóvenes y otras los restaurantes y confiterías con un público de más edad.

--¿Adónde apuntás?

--A que en el primer caso seguramente vas a encontrar grupos grandes festejando y una mayor afluencia, mientras que en los segundos, de acuerdo a mis informantes, las reservas de mesa que ya se hicieron no pasan normalmente de tres o cuatro personas. En estos casos ya desaparecieron las mesas de 8 o 10 como pasaba tradicionalmente.

--Antes en Bahía se promocionaba la Semana del Día del Amigo y tenía muchísimo éxito porque la gente salía varias veces.

--Olvidate de eso ahora. Los días de semana está todo parado, el movimiento empieza un poco el viernes. Igual ahora, para el Día del Amigo, seguramente va a haber reuniones de muchos jóvenes en quinchos o salones. Eso va a ser inevitable.

--Bueno, mientras terminamos el primer café sacame la modorra del domingo con algún tema fuerte, ¿puede ser?

--No hay domingo que no me metas presión, pero ok, si te conforma hoy te traje el comienzo de un gran proyecto privado lejos del centro.

--Sabía que no me ibas a fallar. Adelante entonces.

--¿Te acordás que en marzo pasado te adelanté que el Club Nacional iba a realizar un complejo de piletas de natación, cubiertas y climatizadas, en la quinta de 14 de Julio al 3200?

--Sí, claro, ¿qué pasó?

--Bueno, acaban de empezar las obras. El nuevo complejo “Alfio Merlini” contará con tres piletas de diferentes dimensiones y toda la superficie estará cubierta y cerrada. Una pileta olímpica de 12.50 x 25 metros, otra para rehabilitación de 6 x 12.50 y una tercera para bebés y niños de 3 X 8. También tendrá dos SUM de 15 x 20 con vistas transparentes de 360º hacia la piscina y el parque para actividades de gimnasio, vestuarios para damas y caballeros y oficina.

--¿Ahora hacen todo?

--Entiendo que será de manera paulatina, es lo más razonable, y con el fruto incluso de la venta de la parcela que la entidad había adquirido en 1995 sobre calle Drago, de 1.600 m2.

--El Cajón, como se conoce a la histórica cancha, no se toca...

--Exacto.

--Bueno, linda obra y muy necesaria porque en esa zona de la ciudad no hay complejos de ese tipo para ir a nadar.

--Todavía no me tiraste ninguna novedad comercial, ¿aperturas? ¿cierres?

--Veo que nada te conforma. En realidad hay cierres de pequeños comercios, varios de ellos cervecerías y bares, pero pensá que hasta no hace mucho abría un establecimiento de ese tipo todos los días, incluso hasta en garajes. Si querés tengo algunos datos un poco más generales sobre la situación actual.

--Dale, te sigo.

--Estuve hablando con mi amigo de la Peña Don Pedro, el contador PP, y me comentó que hay fábricas nacionales trabajando a full, pero con grandes problemas de suministros de materias primas.

--Dicen que el mundo está con ese problema...

--Sí, por ejemplo, en la industria automotriz, está cambiando el mapa del abastecimiento priorizando no el precio (que sigue aumentando en dólares) sino la disponibilidad y el costo del flete.

--¿Qué más te dijo?

--Que el mercado interno tiene una caída y la verdad que será muy difícil mantener un vehículo, ya hay consultoras que hablan de 25 y 30 mil pesos mensuales, sumando combustible, seguro, patente, servicios y cochera.

--Sin embargo, los mercados relacionados con la agroindustria son los que siguen en crecimiento...

--Claro, y es allí hacia donde apuntan los fabricantes para conseguir las rentabilidades que no consiguen en otro sector.

--Donde hay mucho movimiento es en el puerto, el sábado leí que hay récord de embarques de maíz, sobre todo por la bajante del Paraná.

--Sí, tremendo. Normalmente vienen buques del Paraná a completar bodegas en White, pero ahora, por el escaso calado del río, deben cargar mucho más acá.

--Me imagino que eso se nota en las rutas.

--Ni hablar, sobre todo la 33 que es la que utilizan los camiones que vienen de Santa Fe, y pero si prestás atención vas a ver que no son sólo vehículos cerealeros, sino de todo tipo de cargas. Fijate la foto que te traje de camiones transportando tanques para la industria petrolera.

--Impresionante. ¿Van rumbo al sur?

--Sí, por eso hay que tener mucho cuidado estos días, sobre todo porque al transporte de cargas se suma el inicio de las vacaciones de invierno y las rutas de la región se van a llenar de vehículos.

--Esperemos que esos autos luego no regresen a la ciudad, después del receso invernal, con casos de Covid.

--Mmm... y ojalá la tan temida tercera ola no llegue jamás, mientras tanto avanza la vacunación y cada vez personas más jóvenes reciben la primera dosis.

--Sí, y si bien dicen que la mitad de la población fue vacunada, ojo que hay adultos mayores que aún no recibieron la segunda...

--Eso también es cierto, pero no perdamos el optimismo. ¿Qué más tenés del ámbito comercial?

--Los comerciantes del centro están que trinan por los conos y los maceteros, además de quejarse porque entienden que no hay lugar para estacionar y todo eso hace que la gente huya del centro y compre en los agrupamientos comerciales barriales.

--También leí hoy que renunció la artista contratada por la Muni para pintar murales en la plaza Lavalle.

--Exacto, y te puede gustar o no lo que hizo en lo que fuera la pileta-fuente, pero de ahí a insultarla por las redes sociales y amenazarla hay un trecho enorme. Realmente el clima de violencia imperante es para preocuparse.

--Raro que no me comentaste nada aún del nuevo cónsul de Italia en Bahía Blanca, Samuele Fazzi.

--Pese a su juventud es una persona que ha hecho variada experiencia internacional, que tiene experiencia como secretario comercial de la Embajada de su país en Irak, que fue cónsul en Cuba.

--¿Algún indicio de su futura gestión?

--Todo parece indicar que va a ser muy activa en lo que es la parte social de la colectividad, además de un importante aporte cultural de Italia a nuestra ciudad y el desarrollo de oportunidades de negocios.

--Te cambio de tema. Hoy leí en el diario que crece el programa de huertas comunitarias lanzado por la Muni. ¿Sabés algo más?

--Sí, que al lado del hipódromo se levantará un gran proyecto vinculado con este tema.

--Tirá lo que tenés entonces...

--Este año se llegaron a tener 10 huertas y el año que viene probablemente se llegue a 100, pero para lograr extender el programa se necesita un vivero de plantines. En ese sentido, el Club Argentino ofreció una hectárea y ahora se avanza para que el lugar tenga una vigilancia profesional. Ya se empezó a hablar con el Centro de Ingenieros Agrónomos para ver si pueden hacer la tutela y se está viendo si alguna institución puede aportar la mano de obra.

--Explicame mejor.

--Claro, se habló con una institución que trabaja con adictos para que previo a su egreso funcione como labor-terapia y la Muni les pague una especie de beca, pero no se avanzó y esta semana se va a hablar con el Patronato de Liberados por lo mismo.

--Me imagino que el resto de los programas están asociados y requieren que haya una producción adecuada de plantines, tanto en invierno como en verano.

--Es así, y la idea de la Muni es apuntar a que todo esfuerzo personal es importante y salir un poco del esquema del asistencialismo y nada más.

--¿Leíste la nota en un diario de Buenos Aires de una mujer de Lomas de Zamora que, cansada de la inseguridad, se fue a vivir a Monte Hermoso?

--Sí, Valeria Acevedo contó que un día típico en el Gran Buenos Aires implicaba vivir a las corridas y esperar ansiosos que llegara el fin de semana o un feriado largo para alejarse del caos, que cuando tenía que entrar el auto a la cochera daba varias vueltas previas para chequear que no hubiera nadie rondando, étc.

--Y con su marido eligieron Monte por sus variadas bellezas naturales y porque, además está muy cerca de Sierra de la Ventana y de Bahía Blanca. “Es ideal para los que buscamos el mix perfecto y la combinación justa”, dijeron.

--Sí, Sí. Lo leí. Permanecer en el Conurbano les generaba mucho estrés e inseguridad, por eso decidieron cambiar confort por calidad de vida, aire puro, tranquilidad, etc. Muchas veces sucede que nosotros no valoramos lo que tenemos al alcance de la mano en la región.

--Es verdad, y ya que estamos con Monte, ¿cómo va el tema de la tarjeta MH Card?

--La están repartiendo en los domicilios de Bahía, pero el tema es que la gente que la recibe tiene que pasar en Monte por el local de Majluf y San Lorenzo para activarla.

--Recordame qué beneficios brinda.

--No sólo sirve para poder ingresar si Monte Hermoso si se cierra. Una vez activada, brinda descuentos de entre 5 y 10 por ciento en más de 100 comercios de la localidad.

--Muy bien, anotado. Sigamos con otros temas.

--Tengo una del campo con más información sobre la exposición de Bordeu que, como recordarás, te adelanté su realización hace unos tres meses. Este año será vía streaming como en 2020, y sin muestras comerciales ni industriales.

--Faltaba la confirmación de la fecha, ¿no?

--Claro. A diferencia del tradicional primer fin de semana de octubre, la 137ª edición empezará el lunes 27 de septiembre, con los ingresos de los bovinos y el martes 28 entrarán los ovinos. Las juras serán entre el miércoles y el jueves, en tanto que el viernes 1 de octubre, a las 9, comenzará el remate con la novedad que, esta vez, la única firma martillera será Productores Rurales del Sud.

--¿Ya están los jurados?

--Algo hay. En Corriedale, como el año pasado, serán Edgardo Juanicorena y Héctor Schoch y en Angus casi seguro Maximiliano Mammoliti, con la alternativa de Mariano Zanguitu como suplente. Para Polled Hereford están viendo candidatos.

--¿Algo más?

--Sí, sabés que las motos no son mi fuerte ni lo serán, pero da pena ver en los días de heladas cómo a primera hora de la mañana los laburantes que van en moto aterrizan por la escarcha que generan las pérdidas de agua.

--Bueno, pero no te olvides que hay grandes obras en marcha.

--Por supuesto y son más que bienvenidas, solo digo que las pequeñas pérdidas que abundan en la ciudad merecen una atención rápida por parte de ABSA.

--Ok, levantemos campamento y nos vemos el próximo domingo.

--Dale, y feliz día el martes.